Noch mehr Schnee: Unwetterwarnung für Teile Norddeutschlands Stand: 09.02.2021 07:02 Uhr Es schneit weiter heftig in Teilen Norddeutschlands. Für Ostholstein und Rügen gelten Unwetterwarnungen. Auch im Süden Niedersachsens kommt noch mehr Schnee. Im ganzen Norden ist der Bahnverkehr eingeschränkt, Autobahnen sind streckenweise gesperrt.

Während es bis gestern vielerorts so aussah, als wenn das Winterwetter hauptsächlich in Südniedersachsen Probleme bereiten würde, ist nun klar: Auch weite Teile des übrigen Norddeutschlands kommen nicht ungeschoren davon. So breitet sich der Schnee in Schleswig-Holstein heute im Tagesverlauf von Fehmarn bis nach Heide aus, sagte Meteorologe Frank Böttcher im Gespräch mit NDR Info: "Örtlich können es bis zu zehn Zentimeter werden." Auch in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es nicht allein bei Schneeverwehungen auf Rügen: "Da kommt noch mehr. 20 Zentimeter Neuschnee und zehn Zentimeter auf dem Darß." In der vergangenen Nacht fielen auch in Hamburg einige Zentimeter Schnee.

Videos 2 Min Extreme Kälte bis minus 25 Grad Sie trifft besonders wohnungslose Menschen. Deshalb sind in Hamburg die Winternotprogramme auch tagsüber geöffnet. 2 Min

Das nördliche Niedersachsen kriegt laut Böttchers Vorhersage nur wenig ab. Kalt wird es vor allem im Süden Niedersachsens: "Die tiefsten Temperaturen erwarten wir von Dienstag auf Mittwoch im südlichen Niedersachsen. Hier kann es bis zu minus 25 Grad kalt werden. Für den ganzen Norden rechnet der Meteorologe für die nächsten sieben Tage mit Dauerfrost.

Verkehrsbehinderungen: Autobahnen örtlich gesperrt

Teilweise liegt der Schnee in Niedersachsen bereits jetzt 30 bis 50 Zentimeter hoch. Auf vielen Straßen dort - auch auf den Autobahnen - kommt es weiter zu Schneeverwehungen. Aktuell ist die A7 zwischen Dreieck Drammetal und Nörten-Hardenberg gesperrt, weil viele Lkw-Fahrer ihre Fahrzeuge wegen Schneefalls anhalten mussten. Die Autobahnpolizei musste Fahrer wecken, die sich wegen der langen Wartezeit schlafen gelegt hatten. Auf einem Parkplatz werde eine Versorgungsstation mit heißen Getränken eingerichtet, teilte die Polizei mit. Auf der A2 gibt es an mehreren Orten Staus und Sperrungen wegen Bergungsarbeiten - zum Beispiel zwischen Lauenau und Bad Eilsen in Richtung Dortmund. In der Gegenrichtung, hinter der Landesgrenze in Nordrhein-Westfalen, bildete sich zwischen Kreuz Bielefeld und Kreuz Bad Oeynhausen durch liegen gebliebene Lkw ein Stau von mehr als 30 Kilometer Länge. Einige Landes- und Kreisstraßen in Norddeutschland sind gesperrt oder nicht passierbar. Die aktuelle Lage auf den Straßen erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsservice.

Warnung vor Reisen in Norddeutschland

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer appellierte an die Bürger im Norden und in der Mitte Deutschlands, mindestens bis Mittwoch auf Reisen zu verzichten. "Bei solchen extremen Bedingungen können selbst die beste Weichenheizung und das beste Räumfahrzeug an ihre Grenzen geraten", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Videos 4 Min Autoverkehr stark behindert, Bahnverkehr eingeschränkt Der andauernde Schneefall wird auch für viele Flachdächer zum Problem und der Bahnverkehr bleibt voraussichtlich stark beeinträchtigt. 4 Min

Unwetterwarnung für Ostholstein und Rügen

Nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Schleswig-Holstein und Hamburg wird vor Glätte gewarnt. Im nördlichen Schleswig-Holstein, besonders im Kreis Schleswig-Flensburg, kam es zu Schneeverwehungen. Diese machten den Autofahrern auch auf der Ostseeinsel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) zu schaffen. Dort und in und rund um Ostholstein in Schleswig-Holstein gilt voraussichtlich noch für den gesamten Dienstag eine Unwetterwarnung wegen zu erwartender Schneemassen und -verwehungen.



Für die Schneefälle ist der sogenannte Lake-Effekt verantwortlich: Sturmböen bringen Feuchtigkeit von der See, die über Land als Schnee niedergeht. Dadurch lasse sich laut Wetterexperten auch erklären, warum in manchen Landesteilen große Mengen abschneien und in anderen nicht.

Sturmflutwarnung für die deutsche Ostseeküste aufgehoben

Besonders an der Küste bleibt es sehr windig. Der Hydrodienst Hamburg gab gestern eine Sturmflutwarnung für die schleswig-holsteinische Ostseeküste heraus - sie wurde in der vergangenen Nacht aufgehoben. In Lübeck und Travemünde schwappte das Wasser der Trave bereits am frühen Montagnachmittag über die Ufer. Auch bei Rügen und in Greifswald und Stralsund musste mit Hochwasser gerechnet werden.

Einschränkungen im Schienenverkehr halten an

Der Regional- und Fernverkehr kommt nur langsam wieder in Gang. "Wir rechnen leider auch am Dienstag noch mit Einschränkungen", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag. Noch immer machten vereiste Weichen, eingefrorene Oberleitungen und Schneeverwehungen viele Strecken unpassierbar. Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt im Internet über Verbindungen zu informieren. Auch bei der Bahn-Hotline (0 8000) 99 66 33 gibt es Infos über die aktuelle Lage.

Auch bei den Bahnbetreibern metronom, enno und erixx war die Verkehrslage gestern Abend noch angespannt. Einzelne Züge konnten zwar wieder fahren, allerdings mit Verspätungen.

Fährverkehr zu den Nordsee-Inseln stark eingeschränkt

Wegen des starken Ostwindes fallen viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus - auch heute. Unter anderem sind die Fähren nach Baltrum und Wangerooge betroffen. Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr zu den Nordfriesischen Inseln. Passagieren wird dringend geraten, sich vor Antritt ihrer Reise online auf den Seiten der Reedereien über aktuelle Ausfälle und Verschiebungen zu informieren.

Auch Scandlines sagt Fahrten ab

Die Fährreederei Scandlines sagte wegen des starken Oststurms alle Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser für Montag ab. Zwischen Puttgarden und Rødby wurde der Fährverkehr aufrechterhalten. Auch der Fährverkehr zwischen Rügen und Hiddensee wurde vorerst eingestellt.

Schulausfälle in Niedersachsen auch heute

An den meisten Schulen in Niedersachsen ist der Präsenzunterricht für heute abgesagt worden. Das teilten die Landkreise nahezu flächendeckend mit, ausgenommen war nur der Norden des Bundeslandes. Der Ausfall betreffe die allgemeinbildenden Schulen und die Berufsschulen, hieß es. Eine Notbetreuung werde aber gewährleistet. Auch bedeute die Schließung der Schulen nicht unterrichtsfrei - Homeschooling finde statt. Eine Übersicht über die betroffenen Regionen finden Sie hier.

Lebensgefahr: Eisflächen halten noch nicht

Auch wenn es verlockend sein kann: Auf keinen Fall solten die Eisflächen betreten werden, warnte Meteorologe Böttcher. Das Eis sei noch sehr dünn - trotz der niedrigen Temperaturen. Und Böttchers rät: Die Leute sollten im Freien deponierte Getränkekisten rein holen, auch Bierflaschen platzen bei diesen Temperaturen. Außerdem sollte man die Außenwasserhähne entleeren und abdrehen. Auch Sport an der frischen Luft könne bei extremen Minusgraden gefährlich werden.

