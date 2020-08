Niedersachsen: Vorbereitungen auf den Schulstart Sendung: NDR Info | 25.08.2020 | 14:00 Uhr 1 Min

In Niedersachsen geht am Donnerstag die Schule wieder los. Mit voller Klassenstärke und ohne Maskenpflicht in den Klassenräumen - aber natürlich mit Hygienekonzept.