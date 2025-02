Stand: 09.11.2015 06:00 Uhr Niedersachsen: Vielfalt vom Harz bis zum Meer

Niedersachsen: From Mountains to the Sea (English Version)

Niedersachsen: Meer und Berge (Text in Leichter Sprache)

Niedersachsen ist ein Land im Nordwesten Deutschlands. Etwa 7,8 Millionen Menschen leben dort. Die Hauptstadt heißt Hannover. Im Westen grenzt das Land an die Niederlande, im Norden an die Nordsee. In Küstennähe gibt es hübsche kleine Inseln. Viele Menschen machen dort gern Urlaub. In diesem Teil Niedersachsens, der Ostfriesland heißt, wird gern schwarzer Tee getrunken - am liebsten mit Kandiszucker und einem Spritzer Sahne.

Meer und Berge in Niedersachsen

Aber in Niedersachsen gibt es nicht nur das Meer, sondern auch Berge: Im Süden findet sich der Harz, das höchste Gebirge Norddeutschlands. Es ist von großen Wäldern und Seen geprägt. Im Winter kann man dort sogar Ski fahren.

VW kommt aus Niedersachsen

Viele Menschen in Niedersachsen leben von der Landwirtschaft. Ein besonders großer Arbeitgeber ist Volkswagen (VW), Europas größter Autohersteller. Das Werk liegt in der Stadt Wolfsburg. VW gehört sogar ein bekannter Fußballclub: der VfL Wolfsburg. Dieser Verein spielt in der ersten Bundesliga - ebenso wie ein zweiter niedersächsischer Club, Hannover 96. Wichtige Studienstädte sind Hannover, Göttingen und Braunschweig.

