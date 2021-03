Stand: 09.03.2021 13:05 Uhr News-Ticker: Erneut keine weiteren Corona-Toten in Hamburg gemeldet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 9. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Landesmusikrat MV: Die Musik wurde bei den Öffnungsschritten vergessen

"In den veröffentlichten Öffnungsschritten ist bereits ab dem dritten Öffnungsschritt der Sport vertreten, das aktive Musizieren kommt überhaupt nicht vor", beklagte die Präsidentin das Landesmusikrates Mecklenburg-Vorpommern, Dagmar Gatz. Dabei seinen Kunst und Kultur ein Grundrecht. Wenn der Einzelhandel wieder vollständig öffne, müssten auch Musikveranstaltungen mit begrenzter Personenzahl ermöglicht werden. Wenn die Gastronomie wieder öffne, müssten auch Proben und Aufführungen in der Amateurmusik wieder vollständig möglich sein, fordert der Landesmusikrat.

Niedersachsen: Ministerin und Krisenstab informieren über Corona-Lage

In der Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs soll es heute um die neue Verordnung, Inzidenzzahlen und Impfungen gehen. Mit dabei ist auch die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). NDR.de überträgt die Konferenz hier ab 13 Uhr live.

Jetzt live Jetzt live: Krisenstab äußert sich zur aktuellen Corona-Lage

Wohnheime unter Quarantäne: Corona-Tests für 190 Studierende in Wismar

In Wismar hat am heute ein Corona-Massentest begonnen. Wie ein Sprecher des Kreises Nordwestmecklenburg sagte, werden etwa 190 Studenten der Fachhochschule Tests unterzogen. Sie seien Bewohner zweier Studentenwohnheime und stünden unter Quarantäne, nachdem bei drei Heimbewohnern Corona-Infektionen festgestellt wurden. Die Tests würden von zwei mobilen Teams des DRK vorgenommen, die dafür ausgebildet seien und auch bei den Schutzimpfungen zum Einsatz kämen. Mit den Ergebnissen der Tests wird morgen gerechnet.

Hamburg: LPK informiert über Corona-Lage und Lernferien

In der heutigen Landespressekonferenz (LPK) im Hamburger Rathaus geht es um die aktuelle Corona-Lage in der Hansestadt. Der Senat gibt einen aktuellen Überblick. Im Anschluss kommt Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) zu Wort. Er informiert über die Digitalisierung an den Schulen und die Hamburger Lernferien. NDR.de überträgt die LPK hier ab 12.30 Uhr im Livestream.

Jetzt live Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

Seit zwei Tagen keine neuen Todesfälle in Hamburg gemeldet

In Hamburg wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden 203 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Gestern waren es 196, am Dienstag vor einer Woche 183. Die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist seit gestern von 79,3 auf aktuell 80,4 gestiegen. Am Dienstag vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 81,5.

Den zweiten Tag in Folge veröffentlichte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg keinen neu gemeldeten Fall, bei dem ein Mensch an oder mit dem Coronavirus gestorben ist. Zwei Tage in Folge habe es das in diesem Jahr noch nicht gegeben, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Die Corona-Schutzimpfungen in den Hamburger Pflegeeinrichtungen waren im vergangenen Monat abgeschlossen worden. Unter den Bewohnern hatte es besonders viele Todesopfer gegeben.

Sport: Ein Jahr Corona und die Folgen

Im März vergangenen Jahres brach die Deutsche Eishockey Liga ihre Saison wegen der Corona-Pandemie ab. Der Handball folgte kurz darauf, im Basketball wurde ein Finalturnier gespielt. Ein Jahr später sichern die Hilfspakete der Bundesregierung das Überleben der Clubs.

Weitere Informationen Corona: Wie geht es den Profiligen? Im vergangenen März brach die Deutsche Eishockey Liga ihre Saison ab. Aktuell sichern die Corona-Hilfspakete das Überleben der Clubs. mehr

Niedersachsen: Regierung hat zu Pandemie-Beginn gegen Info-Pflicht verstoßen

Die niedersächsische SPD/CDU-Landesregierung hat zu Beginn der Corona-Epidemie gegen die Informationspflicht des Landtags verstoßen. So lautet das Urteil des Staatsgerichtshofs in Bückeburg, der damit einer Klage der Opposition stattgegeben hat. "Die Landesregierung ist ihrer Verpflichtung nicht in erforderlichem Maße nachgekommen", sagte der Präsident des Gerichtes, Thomas Smollich. Die Landesregierung sei nach der Landesverfassung verpflichtet, den Landtag über Regelungen grundsätzlicher Bedeutung wie die Corona-Verordnungen zu unterrichten. Es stehe nicht im Ermessen der Regierung, darauf in besonderen Lagen zu verzichten.

Zu Beginn der Pandemie fühlte sich die Opposition von Niedersachsens rot-schwarzer Landesregierung ungenügend über Verordnungen informiert. Diese hat das Parlament nun stärker eingebunden, sah darin aber keine Pflicht, deshalb hielten Grüne und FDP an ihrer Klage fest.

Niedersachsen: Inzidenz sinkt auf 65

In Niedersachsen ist die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages um 345 gestiegen. Gestern wurden 314, am Dienstag vor einer Woche 291 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 65,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Gestern war der Wert mit 64,7 etwas niedriger, vor einer Woche mit 67,7 höher. Die höchste Inzidenz haben aktuell Cloppenburg (146,5), der Kreis Wesermarsch (126,4) und Peine (126,1). Gestern sind in Niedersachsen die neuen Corona-Regeln in Kraft getreten.

Hamburg stellt Ergebnisse von bundesweiter Schulstudie vor

Die Universität Hamburg und das Leibniz-Institut für die Pädagogik in Kiel haben im Sommer und Frühherbst 2020 bundesweit rund 800 Schulleitungen befragt und nun erste Ergebnisse der Studie veröffentlicht. Demnach hatten zwei Drittel der Befragten den Eindruck, dass "Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Familien, Familien mit Migrationshintergrund oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf" zu Hause nicht über die nötige digitale Ausrüstung für das Distanzlernen verfügten. Davon betroffen waren laut Schulstudie bundesweit bis zu 20 Prozent aller Schüler. Außerdem kamen die Forschenden zu dem Ergebnis, dass es seit der Pandemie wieder mehr Frontalunterricht gebe. Die Kommunikation mit Schülern und Eltern sahen die meisten Schulen rückblickend positiv: Knapp 40 Prozent der Schulleitungen gaben an, dass alle Schüler erreicht wurden. Bei knapp der Hälfte waren es zumindest 90 Prozent.

Landkreis Wesermarsch kritisiert Impf- und Teststrategie

Aus dem Landkreis Wesermarsch kommt scharfe Kritik an der Corona-Politik der niedersächsischen Landesregierung. Landrat Thomas Brückmann (parteilos) bezeichnete die Teststrategie als "Trauerspiel" und die Impfstrategie sei "mehr als unbefriedigend". Er fordert deshalb, dass das Land das Impfen und die Terminvergabe den Landkreisen überlässt. Derzeit sei es so, dass das Abstimmen der Impftermine mehr Aufwand bedeute als das Impfen selbst. Davon müsse man so schnell wie möglich wegkommen, so der Landrat.

Deutschland verliert in der Pandemie Tausende Pflegekräfte

Die Zahl der Pflegebeschäftigten ging zwischen Ende März und Ende Juli 2020 um mehr als 9.000 (0,5 Prozent) zurück, wie eine Datenabfrage der Linken-Bundestagsfraktion bei der Bundesagentur für Arbeit ergab. Insgesamt waren den Daten zufolge in Deutschland zuletzt rund 1,8 Millionen Menschen in der Pflege tätig. Vor der Pandemie waren die Beschäftigtenzahlen in der Pflegebranche leicht gestiegen. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. Besonders von dem jüngsten Rückgang betroffen sei die Krankenpflege in den Kliniken.

Maskenaffäre in der Union: Korruptionsbekämpfer fordert Konsequenzen

Nach Privatgeschäften von Unionsabgeordneten mit Corona-Masken sind Rufe nach umfassenden Konsequenzen laut geworden. Der Deutschlandchef von Transparency International, Hartmut Bäumer, forderte den Bundestag auf, die Geschäftsordnung zu ergänzen, um bestimmte Formen von Lobbyismus zu sanktionieren. Der Funke Mediengruppe sagte er, direkte Nebenverdienste von Bundestagsabgeordneten als Lobbyisten für ein Produkt, das von Ministerien gekauft werde, sollten ganz unterbunden werden. Derzeit stehen ein CDU- und ein CSU-Politiker massiv in der Kritik, weil sie sechsstellige Provisionen für die Vermittlung von Kaufverträgen für Corona-Masken kassiert haben sollen. Beide traten inzwischen aus ihren Parteien aus.

AUDIO: Maskenaffäre schlägt noch immer hohe Wellen in der Union (5 Min)

Nach Verwirrung um Geschäftsöffnung: Niedersachsen präzisiert Regeln

Nach der Verwirrung um Geschäftsöffnungen in sogenannten Hochinzidenzkommunen hat die niedersächsische Landesregierung die Regeln präzisiert. So seien Anprobetermine für individuell bestellte Kleidungsstücke wie Hochzeitskleider, Anzüge oder Arbeitskleidung auch in Hochinzidenzkommunen erlaubt, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Das gelte aber nicht für das Anprobieren von Jeans, T-Shirts oder Pullovern in normalen Bekleidungsgeschäften. "Würde man den Begriff Anprobetermine auch auf diese Bereiche ausdehnen, würde das de facto eine Öffnung von weiten Teilen des Einzelhandels bedeuten", sagte eine Regierungssprecherin. Das sei allerdings in Kommunen, deren Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liege, nicht zu verantworten.

Dehoga MV: Hotels und Gaststätten zu Ostern öffnen

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, hat an die Politik appelliert, der Branche zu Ostern Öffnungen zu erlauben. Schwarz sagte zu NDR Info, man habe bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass Hotels und Restaurants keine Pandemietreiber seien. Mecklenburg-Vorpommern habe im Sommer fünf Millionen Gäste gehabt und nicht ein einziges Hotel, nicht eine einzige Gaststätte habe wegen Infektionen geschlossen werden müssen. Schwarz kritisierte, die Branche sei seit 128 Tagen zwangsgeschlossen, obwohl sie ihre Schutzkonzepte beherrsche und das auch wieder unter Beweis stellen wolle. Ostern sei als Saisonauftakt jetzt sehr wichtig. Den aktuellen Stand der Corona-Regeln in Bezug auf Urlaub finden Sie hier.

AUDIO: Hotel- und Gaststättenverband MV: Kritik wegen Zwangsschließungen (9 Min)

Biontech-Impfstoff schützt laut Studie auch gegen Brasilien-Mutation

Der Impfstoff der Partner Biontech und Pfizer zeigt in einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie, dass er offenbar auch die neuartige brasilianische Variante des Coronavirus neutralisiert. BioNTech/Pfizer geht davon aus, dass der derzeitige Impfstoff höchstwahrscheinlich vor der erstmals in Südafrika entdeckten Variante schützt. Der Arzneimittelhersteller plant jedoch, bald eine speziell zur Bekämpfung der Variante entwickelte Version des Impfstoffs zu testen.

Impftermine für Prio-Gruppe 2 in Schleswig-Holstein

Heute ab 17 Uhr können sich in Schleswig-Holstein Menschen der Prioritätsgruppe 2 für Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca anmelden. Buchungen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums über das Impfportal des Landes möglich. Zu der Gruppe gehören unter anderem Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch Kranke, Menschen mit Trisomie 21, nach einer Organtransplantation, mit einer Demenz, geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung. Impfen lassen können sich zudem bis zu zwei enge Kontaktpersonen pflegebedürftiger oder schwangerer Personen sowie verschiedene Berufsgruppen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Hausärzte sollen ab April flächendeckend impfen können

Von April an sollen die niedergelassenen Ärzte in Deutschland flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Darauf haben sich laut dpa gestern Abend die Gesundheitsminister von Bund und Ländern verständigt. Demnach bekommen die Praxen den Impfstoff auf dem üblichen Weg über Großhandel und Apotheken. Der bürokratische Aufwand soll auf ein Minimum reduziert werden. In Hamburg sind die Praxen laut Hausärzte-Verband bereit und warten nur noch auf den Impfstoff.

Masken und Gummihandschuhe oft falsch entsorgt

Als Folge der Corona-Pandemie beklagt Deutschlands Entsorgungswirtschaft eine stark gestiegene Zahl von sogenannten Fehlwürfen in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack. Große Mengen von Gummihandschuhen sowie OP- und FFP2-Masken landeten darin, obgleich sie in den Restmüll gehörten, teilte der Entsorgerverband BDE in Berlin mit. "Diese Materialien sind keine Verpackungsmaterialien", so BDE-Präsident Peter Kurth. "Ihre Zusammensetzung ist für den Recyclingprozess ungeeignet." Wenn zu viele solcher Materialien in einer Tonne sind, besteht die Gefahr, dass der komplette Inhalt - also auch für das Recycling gedachte Verpackungen - aussortiert und verbrannt werden muss.

Tschentscher warnt vor Gefahr eines erneuten Corona-Lockdowns

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat Sorge, dass die Schutzmaßnahmen und Regeln in der Corona-Krise noch einmal verschärft werden müssen. "Ich sehe durchaus die Gefahr eines erneuten Lockdowns. Deswegen habe ich ja für größere Zurückhaltung bei den Öffnungen plädiert", sagte Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wir sind bereits in einer dritten Welle, die von den neuen Virusvarianten bestimmt wird. Es kommt jetzt darauf an, dass sie nicht zu heftig wird und wir die Zeit überbrücken, bis die Impfungen ausreichend vorangeschritten sind." Der Erwartungsdruck für schnelle Lockerungen sei groß gewesen, so Tschentscher. Er halte schnelle große Öffnungsschritte für riskant. "Wir sind immer noch in einer kritischen Pandemie-Lage. Viele Mediziner und Virologen haben die Befürchtung, dass wir mit der beschlossenen Öffnungsstrategie zu weit gehen."

RKI: Bundesweit 4.252 neue Corona-Fälle registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind bundesweit binnen eines Tages 4.252 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind etwa 300 mehr als am Dienstag der vergangenen Woche (3.943). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI in Deutschland aktuell bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 358 auf jetzt 72.189. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt aktuell über 1 (1,03, Vortag: 1,06). Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab - liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab

Coronavirus-Update: Heute neue Podcast-Folge mit Virologin Ciesek

Immer dienstags berichten der Virologe Christian Drosten oder die Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" über neue Erkenntnisse der Wissenschaft in der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag erscheint die neue Folge. Dieses Mal spricht NDR Info mit der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Der Podcast mit Drosten & Ciesek Hier finden Sie alle bisher gesendeten Folgen zum Nachlesen und Nachhören sowie ein wissenschaftliches Glossar und vieles mehr. mehr

Kostenlose Schnelltests stellen Apotheker vor Probleme

Die Nachfrage nach Schnelltests ist auch in Mecklenburg-Vorpommern groß. Der Apothekenverband und das Gesundheitsministerium müssen aber noch die Bezahlung klären.

VIDEO: Kostenlose Schnelltests: Apotheken stehen vor Problemen (3 Min)

97 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben innerhalb von 24 Stunden 97 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das sind etwas mehr als am Vortag (83) und etwa so viele wie vor einer Woche (98). Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1.340. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 45,3 Ansteckungen je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden nach Angaben von gestern Abend 223 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 64 Menschen, davon 43 mit Beatmung.

Geschäfte an der Mecklenburgischen Seenplatte dürfen öffnen

Wegen anhaltend niedriger Corona-Inzidenzwerte sollen von heute an auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Einkäufe in allen Geschäften ohne Termin möglich sein. Das teilte der Landkreis mit. Somit sollen Bürgerinnen und Bürger von heute an auch wieder Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sowie Bibliotheken und Archive ohne Terminvereinbarung besuchen können. Zudem sollen maximal zehn Menschen im Freien kontaktlos Sport treiben dürfen. Wegen der dauerhaft niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz ist bereits im Landkreis Vorpommern-Rügen wie auch in der Hansestadt Rostock das Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich. Laut der Landesverordnung sind jeweils ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für die jeweils nächsten 20 Quadratmeter erlaubt. Zudem gilt Maskenpflicht.

Weitere Informationen Seenplatte: Heute treten Lockerungen in Kraft Seit Tagen liegt die Mecklenburgische Seenplatte unter der kritischen Inzidenz von 50. Der Einzelhandel darf wieder öffnen. mehr

Corona-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 9. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Montag: 83 in Schleswig-Holstein, 314 in Niedersachsen, 196 in Hamburg, 60 in Mecklenburg-Vorpommern und 21 in Bremen - 5.011 bundesweit.