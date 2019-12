Stand: 27.12.2019 17:25 Uhr

Drei Tage Streik bei Germanwings ab 30. Dezember

Auf Flugreisende der Lufthansa-Tochter Germanwings kommt ein neuer Streik zu. Die Gewerkschaft Ufo teilte am Freitag auf ihrem Youtube-Kanal mit, dass der Ausstand am Montag, 30. Dezember, um 0 Uhr beginnen und bis 1. Januar um Mitternacht dauern solle. Zunächst beziehe sich der Streikaufruf nur auf Germanwings. Mögliche weitere Streiks sollten erst nach dem 2. Januar verkündet werden, so Ufo. Inwieweit die Flugverbindungen zu den Airports in Norddeutschland von dem Ausstand betroffen sein werden, ist noch unklar.

Gespräche brachten keine Lösung

Ufo hatte am Donnerstag angekündigt, das Kabinenpersonal bei der Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften erneut zum Streik aufzurufen. Es habe über Weihnachten Gespräche gegeben, um den Tarifstreit zu lösen. Diese hätten jedoch keinen Erfolg gebracht. Ein Lufthansa-Sprecher sagte dazu: "Wir sind weiter an einer großen Schlichtung interessiert. Streiks sind aus unserer Sicht keine Lösung." Die Lufthansa schaue nun auf die vorgeschlagenen Schlichtungstermine im Januar.

Wegen des Konflikts hatte es zuletzt im November Streikaktionen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften gegeben. Dabei waren rund 1.500 Flüge ausgefallen.

Weitere Informationen Lufthansa-Streik: Viele Flugausfälle Auch am zweiten Tag des Streiks der Lufthansa-Flugbegleiter sind unter anderem an den norddeutschen Flughäfen Dutzende Flüge ausgefallen. Der Ausstand ging bis in die Nacht zu Sonnabend. mehr Flugausfälle, Verspätungen und Pleiten - was nun? Immer wieder kommt es zu Flugausfällen und Verspätungen für Reisende. Wann darf man sein Ticket stornieren? Was passiert bei einem Streik, was bei einer Insolvenz? Ein Überblick über die Rechte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 27.12.2019 | 18:00 Uhr