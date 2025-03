Neuer Bundestag tritt zusammen: 116 Abgeordnete aus dem Norden

Stand: 24.03.2025 15:06 Uhr

Der neu gewählte Bundestag kommt am Dienstag in Berlin zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Von den am 23. Februar gewählten 630 Abgeordneten kommen 116 aus den norddeutschen Bundesländern. 333 Abgeordnete scheiden aus.