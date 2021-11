Neue Corona-Regeln: Die Beschlüsse des Tages Stand: 18.11.2021 17:05 Uhr Die möglichen künftigen Ampel-Koalitionäre haben am Donnerstag ihr Corona-Gesetz auf den Weg gebracht. Das Parlament hat den Gesetzentwurf für das neue Infektionsschutzgesetz angenommen. Nach dem Entwurf von SPD, Grünen und FDP soll die bundesweite Corona-Notlage am 25. November auslaufen.

Der neue Maßnahmenkatalog sieht unter anderem Zugangsregelungen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Zudem ist wieder eine Homeoffice-Pflicht vorgesehen. In Pflege- und Altenheimen sowie in Behinderten- und Gesundheitseinrichtungen gilt eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Personal. Am Freitag stimmt der Bundesrat über das Gesetz ab, die Union droht mit Ablehnung. Zur Stunde beraten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Die neuen Beschlüsse des Tages im Überblick:

3G-Regel am Arbeitsplatz

Zu den Neuerungen zählt die 3G-Regel am Arbeitsplatz: Arbeitsstätten, in den physische Kontakte nicht ausgeschlossen werden können, dürfen nur von geimpften, genesenen oder getesteten Menschen betreten werden. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, entsprechende Nachweise zu kontrollieren und zu dokumentieren, sonst droht ihm ein Bußgeld. Die 3G-Regel gilt auch für vom Arbeitgeber organisierte Transporte von Beschäftigten zu oder von der Arbeitsstätte. PCR-Tests dürfen maximal 48 Stunden alt sein, Antigen-Tests 24 Stunden.

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Beschäftigten mindestens zwei Tests pro Woche anzubieten. Einmal pro Woche dürfen sich alle Bürger zudem kostenlos in Bürgerzentren testen lassen. Für weitere Tests könnten auf Arbeitnehmer Kosten zukommen.

Weigern sich Beschäftigte, die 3G-Regel einzuhalten, muss der Arbeitgeber versuchen, ein Arbeiten ohne direkten Kontakt zu anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Ist das nicht möglich, droht den Betroffen Lohnverlust - und im Zweifelsfall sogar die Kündigung.

Homeoffice-Pflicht

Die zum 1. Juli aufgehobene Pflicht zum Homeoffice tritt wieder in Kraft. "Wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen", müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten. Die Beschäftigten wiederum müssen das Angebot annehmen, wenn keine Gründe entgegenstehen - außer wenn die Arbeit zu Hause nicht möglich ist, weil es etwa zu eng oder zu laut ist oder die benötigte Ausstattung fehlt.

Testpflicht in Alten- und Pflegeeinrichtungen

In Pflege- und Altenheimen sowie in Behinderten- und Gesundheitseinrichtungen gilt eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher sowie Personal. Wer dort arbeitet und nicht geimpft ist, muss sich täglich testen lassen, geimpfte oder genesene Beschäftigte können auch Selbsttests machen. Besucherinnen und Besucher müssen immer einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen.

3G in Bus und Bahn

In Bussen und Bahnen soll bundesweit die 3G-Regel gelten. Fahrgäste müssen also einen negativen Test vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Regelung gilt auch für Inlandsflüge, hingegen sind Taxen und die Schülerbeförderung ausgenommen. Die Kontrollen bleiben den Verkehrsunternehmen überlassen. Wie beim Schwarzfahren sollen Bußgelder drohen.

Was dürfen die Länder?

Die Länder bekommen die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen wie Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Verbote von Veranstaltungen in Freizeit, Kultur und Sport aufrechtzuerhalten. Ausgangsbeschränkungen, Reiseverbote, Schul- und Geschäftsschließungen hingegen zählen nicht zu den aufgeführten Optionen.

Allerdings gibt es eine Übergangsfrist: Falls Länder noch nach der bisherigen Rechtslage tiefgreifenderen Maßnahmen anordnen, könnten diese bis maximal zum 15. Dezember in Kraft bleiben.

Rückkehr der kostenlosen Corona-Tests

Zudem vereinbarten SPD, Grüne und FDP die Rückkehr von kostenlosen Corona-Tests. Das Vorhaben wurde dann bereits vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in die Tat umgesetzt. Laut der neuen Testverordnung sind Corona-Tests für die Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos. Spahn rechnet damit, dass auch das Angebot an Tests wieder ausgeweitet werde.

Besonders im Fokus: Die Hospitalisierungsrate

Momentan steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen besonders stark und alarmiert die Experten. Doch eigentlich hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz (Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner) als wichtigste Größe für die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie gilt. Über diese Maßnahmen können die Länder je nach regionaler Gegebenheit selbst entscheiden. Derzeit gibt es auch im Norden noch Unterschiede, ob Veranstaltungen und Besuche in Restaurants und kulturellen Einrichtungen unter 2G- oder 3G-Regeln stattfinden.

Was bedeutet die 3G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Antigen-Schnelltests dürfen in der Regel nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Was bedeutet 2G? 2G umfasst nur Geimpfte und Genesene - ein aktueller Corona-Test allein reicht für den Zugang beispielsweise zu einer Veranstaltung also nicht aus. Stattdessen muss ein aktuell gültiges Impfzertifikat oder aber ein Nachweis der Genesung von einer Corona-Erkrankung vorgelegt werden. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren dürfen die 2G-Bereiche aber trotzdem betreten. Das gilt auch für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 impfen lassen dürfen. In einigen Bereichen fallen bei der Anwendung der 2G-Regel die Masken- und die Abstandspflicht weg.

2G/3G: Regionale Unterschiede in den Nordländern

Hier finden Sie einige der wichtigsten Bestimmungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg im Überblick:

Niedersachsen

Wer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, muss in Niedersachsen mit weiteren Einschränkungen rechnen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am 12. November an, die 2G-Regel im Land auszuweiten. Bislang dürfen Gastronomie, Kultur- und Sportstätten wählen, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen - oder ob sie an der 3G-Regel festhalten und auch Menschen mit negativem Corona-Test einlassen. Bei 2G fällt im Gegenzug die Abstands- und Maskenpflicht. In Niedersachsens neuer Corona-Verordnung gibt es weitere Verschärfungen für Ungeimpfte inklusive einer täglichen Testpflicht für ungeimpfte Pflege-Beschäftigte.

Schleswig-Holstein

Am 22. November treten in Schleswig-Holstein weitere Einschränkungen in Kraft. Ungeimpfte erhalten keinen Zutritt mehr zu Gaststätten, zum Sport in Innenräumen und zu Dienstleistungen mit Körperkontakt. Ausnahmen gibt es für Friseurbesuche und medizinische und pflegerische Dienstleistungen. Zudem gilt die 2G-Pflicht nicht für Kinder bis einschließlich sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Schüler müssen im Unterricht zudem wieder eine Maske tragen. Private Zusammenkünfte innerhalb geschlossener Räume sind nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen zulässig. Auch touristische Übernachtungen sind nur noch geimpft oder genesen möglich.

Seit dem 14. November gilt die aktuelle Verordnung in Schleswig-Holstein. Neu ist unter anderem: Auch geimpfte oder genesene Besucher und Besucherinnen von Pflegeeinrichtungen müssen einen negativen Corona-Test nachweisen und genesene und geimpfte Beschäftigte müssen demnach alle drei Tage getestet werden. Nicht geimpfte Beschäftigte müssten sich täglich testen lassen.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern könnte künftig in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine 2G-Pflicht gelten. Das hat die Landesregierung am 12. November auf einer Sonderkabinettssitzung beschlossen. Auch die Corona-Ampel wurde geändert. Vor allem für Ungeimpfte wurden die Regeln verschärft. In Regionen des Bundeslandes, die auf der Corona-Ampel "orange" eingestuft werden, gilt künftig nicht mehr die 3G-Regel oder 2G-Option, sondern eine 2G-Pflicht. Dann gibt es in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens nur noch Zutritt für Geimpfte und Genesene. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schloss weitere Verschärfungen nicht aus. "Wir müssen beim Impfen vorankommen, ansonsten brauchen wir wieder viel stärkere Einschränkungen."

Hamburg

In Hamburg dürfen wegen der rasant steigenden Corona-Fälle ab dem 20. November Ungeimpfte unter anderem Restaurants, Bars und Clubs nicht mehr betreten. Der rot-grüne Senat strich für etliche Bereiche das 3G-Modell und macht stattdessen das 2G-Modell zur Pflicht. Davon betroffen sind auch sind auch die Glühwein- und Gastronomiestände auf Weihnachtsmärkten, der Indoor-Freizeitsport sowie körpernahe Dienstleistungen mit der Ausnahme von Friseuren, Fußpflege und medizinischen Behandlungen. Um die Kontrolle der Nachweispflicht zu vereinfachen, sind die Betriebe verpflichtet, digitale Kontrollmöglichkeiten zu nutzen. Keine Verschärfungen gibt es vorerst im Einzelhandel oder öffentlichen Nahverkehr.

Bereits zum 23. Oktober hatte Hamburg die 2G-Option auf Friseure, andere körpernahe Dienstleistungen und Teile des Einzelhandels ausgeweitet. Corona-Geimpfte und Genesene können teilnehmende Einrichtungen dann ohne Maske nutzen, Ungeimpfte haben keinen Zutritt. 2G gilt beispielsweise bereits für den Winterdom.

Wie hoch ist die Inzidenz in meiner Stadt oder meinem Landkreis?

Sinken die Infektionszahlen weiter? Wie hoch ist die Impfquote bei Ihnen zu Hause? Über die Webseite von NDR.de können Sie ab sofort die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und erfahren Sie, wie es in Ihrem Landkreis aussieht.

