Stand: 29.06.2022 07:25 Uhr Nato-Gipfel: Nord-Erweiterung und Stärkung der Ostflanke im Fokus

Die Nato kann die Aufnahme von Schweden und Finnland auf den Weg bringen. Nach einer wochenlangen Blockade hat die Türkei laut Generalsekretär Stoltenberg den geplanten Beitritten nun zugestimmt. Die beiden nordischen Länder hatten ihre Mitgliedschaft infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beantragt. Dieser ist eines der zentralen Themen beim Nato-Gipfel heute und morgen in der spanischen Hauptstadt Madrid. Es wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs eine deutliche Aufstockung der schnellen Einsatzkräfte und eine Stärkung der Ostflanke beschließen. Deutschland will sich daran mit 15.000 Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Die Bundeswehr soll 35 Flugzeuge und 20 Schiffe zur Verfügung stellen.

Deutschland liefert weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine

Deutschland und die Niederlande wollen sechs weitere Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern. Das kündigten Bundesverteidigungsministerin Lambrecht und ihre niederländische Kollegin Ollongren an. Drei dieser Panzerhaubitzen sollen aus Deutschland kommen. Damit gehe die Bundeswehr an die Grenze des Machbaren, sagte Lambrecht. In der vergangenen Woche hatte die Bundesregierung die ersten sieben Artilleriegeschütze dieses Typs den ukrainischen Streitkräften übergeben.

G7 sichern Ukraine weitere Hilfe zu

Am Ende des G7-Gipfels im bayrischen Elmau verurteilten die großen demokratischen Industrieländer erneut Russlands Angriff in der Ukraine. Bundeskanzler Scholz bekräftigte auf einer abschließenden Pressekonferenz, dass die G7 die Ukraine weiter militärisch, finanziell und humanitär unterstützen werden. In ihrer Abschlusserklärung haben sich die G7-Staaten außerdem auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die Klimakrise verständigt. Auch gegen den Hunger in der Welt soll mit Finanzhilfen in Milliardenhöhe vorgegangen werden.