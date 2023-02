Nachhaltiges Bauen: Lehm als klimafreundlichere Alternative

Sendung: Perspektiven - auf der Suche nach Lösungen | 13.02.2023 | 05:37 Uhr | von Wiebke Neelsen

Fast acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen fallen bei der Herstellung von Beton, beziehungsweise seinem Grundstoff Zement an. Beton aber wird benötigt für neue Häuser, Straßen und Brücken. Doch Naturbaustoffe wie Holz, Hanf oder auch Lehm könnten eine nachhaltigere Alternative zum Beispiel im Hausbau sein. Mit Lehm beschäftigt sich zurzeit auch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, sie will die Voraussetzung für eine DIN - Deutsche Industrie-Norm - schaffen, und damit für die Zulassung von Lehmbausteinen auch als tragende Baustoffe. In der Nähe von Flensburg produziert ein Unternehmer schon seit 30 Jahren Lehmbausteine.