Nach der Hitze: Der Norden kühlt zum Wochenbeginn ab Stand: 21.06.2021 08:38 Uhr In Teilen Norddeutschlands haben bereits in der Nacht Gewitter und Starkregen für eine Abkühlung gesorgt. In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen vielerorts unter der 25 Grad-Marke.

Heute zieht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tief von der Mitte Deutschlands zur Ostsee, wodurch allmählich etwas kühlere Luft nach Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein fließt. In Mecklenburg-Vorpommern bestimmen zunächst noch tiefer Luftdruck und feuchtwarme Luft das Wetter. Allmählich setzt sich laut DWD aber auch dort von Westen her etwas kühlere Luft durch. Im gesamten Norden könne es heute zu Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Gewittern mit lokalem Unwetterpotenzial kommen.

Temperaturen erreichen heute maximal 25 Grad

Nach dem Regen am Vormittag kündigt der DWD für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig Holstein im weiteren Tagesverlauf Auflockerungen an. Die Höchstwerte in Niedersachsen erreichen 16 Grad an der Küste, 18 Grad im Nordwesten und 25 Grad im Südosten. Für Hamburg kündigen die Meteorologen heute maximal 19 Grad an, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals in Schleswig-Holstein sollen es maximal 16 Grad werden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll es im weiteren Tagesverlauf vielerorts trocken bleiben. Ab dem Nachmittag kann es den Angaben zufolge aber vor allem im Süden und Osten Vorpommerns einzelne Schauer oder Gewitter mit teils heftigem Starkregen bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen und Hagel kommen.

Dienstag: Viele Wolken und Höchstwerte um 20 Grad

Am Dienstag zeigen sich dann laut DWD vermehrt Wolken am Himmel über Norddeutschland. Während es in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zumeist trocken bleiben soll, sind für Niedersachsen im Bergland Schauer und einzelne Gewitter angekündigt. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad auf den Inseln und 22 Grad im Harzvorland. Ähnlich sieht es in Schleswig-Holstein, wo die Höchstwerte zwischen 16 Grad auf Sylt und 20 Grad im Lauenburgischen liegen sollen. Etwas wärmer wird es dagegen am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern mit Höchstwerten von 20 bis 25 Grad. Dort ist auch zeitweise mit Sonnenschein zu rechnen.

35,5 Grad: Flughafen Münster/Osnabrück meldet Spitzenwert

An den bislang heißesten Tag des Jahres - den Donnerstag - reichen die Temperaturen so schnell nicht wieder heran. Der DWD hatte mit 35,5 Grad am Flughafen Münster/Osnabrück deutschlandweit den Spitzenwert registriert. Auch Hamburg-Neuwiedenthal (35,3 Grad) sowie Dörpen im Emsland und Celle (je 35,1 Grad) hatten am Donnerstag Tageshöchstwerte jenseits der 35-Grad-Marke gemeldet.

Waldbrandgefahr gesunken

Mit den Niederschlägen ist jetzt auch die Waldbrandgefahr im Norden abgeklungen. Galt am Sonnabend in vielen Teilen Niedersachsens noch die höchste Waldbrandwarnstufe, so gibt es seit heute für das gesamte Land Entwarnung. Auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen zeigte der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes keine Gefahr mehr an. Lediglich im äußersten Südosten von Mecklenburg-Vorpommern zeigte der Gefahrenindex noch Stufe drei bis vier an.

