Nach Sturm "Zoltan": Wetter bleibt zu Weihnachten verregnet Stand: 23.12.2023 11:37 Uhr Nachdem Sturmtief "Zoltan" am Freitag zu vielen Einsätzen für Feuerwehren und Polizei geführt hat, beruhigt sich die Wetterlage im Norden nun großteils. Was bleibt, ist ergiebiger Regen - auch an Heiligabend. Der Bahnverkehr ist weiter beeinträchtigt. Im Harz gilt noch eine Unwetterwarnung.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen bestimmen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lang andauernde Regenfälle das Wettergeschehen. Insbesondere in Niedersachsen gibt es heute verbreitet Regen. Vom östlichen Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern ist es mal wolkig, mal heiter und länger trocken, mit vereinzelten Schnee- und Regenfällen. Zudem sorgt lebhafter Nordwest- bis Westwind für teils stürmische Böen. Die Temperaturen bleiben mit zwischen 3 und 9 Grad klar über der Frostgrenze.

Wetter an Heiligabend: Schneematsch im Nordosten, Sturmböen

Wer immer noch auf Weiße Weihnachten hofft, muss wohl sehr kurzfristig weit weg verreisen. Allenfalls an der Ostsee und in Vorpommern gibt es in der kommenden Nacht und am frühen Sonntagmorgen mal nennenswerten Schneefall, der sich allerdings eher als Schneematsch bemerkbar machen dürfte. Vorsicht vor Straßenglätte! Es dominiert weiterhin wechselhaftes Schauerwetter. Im Laufe des Tages nimmt der Wind aus West- bis Südwestrichtung wieder zu. Dann gibt es starke bis stürmische Böen, vereinzelt Sturmböen, an der Nordsee starken bis stürmischen Wind, zum Abend hin mit schweren Sturmböen. Die Meteorologen sagen Höchstwerte um zehn Grad voraus, am kältesten wird es mit 0 Grad in der Nacht zu Sonntag im Süden Vorpommerns.

Unwetterwarnung für Südniedersachsen

Für die niedersächsischen Kreise Göttingen, Goslar und Northeim gilt nach wie vor eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 70 und 100 Litern pro Quadratmetern. In Staulagen werden dort laut DWD bis zu 120 Liter pro Quadratmeter erreicht. Beim Betreten von Wäldern und Parks sei auch in den kommenden Tagen noch Vorsicht geboten, teilte die Hamburger Umweltbehörde mit. Äste und Bäume könnten weiterhin herabstürzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Betreten von Flächen mit Baumbestand generell auf eigene Gefahr erfolge.

Bahn: Hohe Auslastung, Zugbindung aufgehoben

Die Deutsche Bahn (DB) hat die Sturmschäden nach eigenen Angaben weitgehend beseitigt. "Der Regionalverkehr fährt wieder planmäßig und der Fernverkehr normalisiert sich", teilte ein Bahnsprecher am Morgen mit. Die Bahn hob die Zugbindung für Tickets mit Gültigkeit bis einschließlich heute auf. Fahrgäste könnten ihre Fahrkarten an einem späteren Tag nutzen und Sitzplatzreservierungen kostenlos stornieren, heißt es auf der DB-Homepage. Das Unternehmen verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien. Reisende sollten ihre Verbindung in jedem Fall vor dem Fahrtantritt überprüfen, rät die DB.

Fährverkehr auf Nord- und Ostsee weitgehend normalisiert

Am Freitag war der Fährverkehr auf Nord- und Ostsee zum Teil stark eingeschränkt. Mittlerweile sind viele Einschränkungen aufgehoben, so auch bei den Verbindungen zwischen Rostock und Dänemark sowie Schweden. Allerdings müssen sich die Passagiere auf unruhige Überfahrten einstellen, wie ein Hafensprecher in Rostock sagte.

Auch Fähren von und zu der Ostfriesischen Insel Wangerooge sollen heute wieder größtenteils nach Fahrplan fahren, nachdem der Verkehr am Freitag komplett eingestellt werden musste. Wer nach Langeoog will, muss allerdings nach Reederei-Informationen bis zum 25. Dezember mit witterungsbedingten Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Hallig-Linie zwischen Schlüttsiel und den Halligen fährt heute mit Verspätungen.

Schwere Sturmflut an der Nordsee und in Hamburg

Eine schwere Sturmflut hatte am Freitagvormittag Hamburg und die Nordseeküste getroffen. Am Eider-Sperrwerk bei Tönning sei gegen 9 Uhr ein Pegelstand von 2,51 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Damit sei knapp die Marke einer schweren Sturmflut erreicht worden, die bei 2,50 Metern über dem mittleren Hochwasser liegt.

In Hamburg wurde der Hochwasserscheitel am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 3,33 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht. Der Fischmarkt und umliegende Straßen wurden teils hüfthoch überspült. Auch in der Hafencity standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Wenige Stunden nach dem Erreichen des Scheitelpunktes gab die Hamburger Polizei Entwarnung. "Die Lage entspannt sich zunehmend", sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Freitagnachmittag.

Neuharlingersiel: Fähre an Land gespült

In der Nordsee geriet das norwegische Kreuzfahrtschiff MS "Maud" am Freitag in ein schweres Unwetter und wurde nach einem Wassereinbruch und Stromausfall auf der Brücke nach Bremerhaven geschleppt. Das Schiff sei mit 266 Fahrgästen und 131 Besatzungsmitgliedern an Bord von einer "Monsterwelle" getroffen worden, teilte die Hurtigruten-Gruppe mit. Dabei seien Fenster auf der Brücke zertrümmert worden, erklärten die dänischen Behörden.

Am Fährterminal von Neuharlingersiel im Landkreis Wittmund wurde am Freitag eine Fähre auf eine Kaimauer geschoben. Vermutlich sei das Schiff bei Hochwasser durch den Sturm aufs Land gedrückt worden, sagte die Geschäftsführerin des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel. Das Schiff kommt normalerweise im Inselverkehr nach Spiekeroog zum Einsatz.

Bunkerteil kippt auf Borkum auf den Strand

Auf Langeoog und Wangerooge trug der Sturm große Teile der Strände ab. Auf der ostfriesischen Insel Borkum kippte ein massives Bunkerelement aus dem Zweiten Weltkrieg auf den Strand. Die Sturmwelllen hätten es wahrscheinlich unterspült, sagte Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos) NDR Niedersachsen. Bei der Sturmflut Anfang 2022 war das Betonteil freigelegt worden und hing seitdem gut sichtbar in einer Schutzdüne. Nach allgemeiner Einschätzung gehe von dem Betonklotz keine Gefahr aus.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 23.12.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm