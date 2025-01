Nach Schnee und Eisregen milder Wochenauftakt im Norden Stand: 06.01.2025 10:00 Uhr Am Sonntag ist eine Warmfront mit Schnee und Eisregen über Norddeutschland gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor einer erhöhten Glättegefahr durch gefrierenden Regen gewarnt. Die neue Woche startet deutlich milder.

Von Südwesten her ist am Sonntag eine Warmfront über Deutschland gezogen. In Norddeutschland brachte sie vielerorts zunächst Schnee, der im Laufe des Tages und in der Nacht mehr und mehr in Regen überging. Da die Böden teilweise noch gefroren waren, gab es vielerorts Blitzeis. Davor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt. Die Gefahrenzone zog bis zum Abend in Richtung Nordosten. Für einige Kreise in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein warnte der DWD noch bis nach Mitternacht vor markanter Glätte.

Am Montag deutlich wärmer - und windig

Zum Wochenstart ist es deutlich milder. Den Meteorologen des DWD zufolge sind im Tagesverlauf bis zu 14 Grad möglich. Dazu kann es zeitweise Regen geben. Am Nachmittag wird es im Norden deutlich windiger. In der Nacht zum Dienstag kann es vor allem an den Küsten schwere Sturmböen oder sogar teils orkanartige Böen geben. Am Dienstag soll es dann bereits wieder kälter werden und es könnte im Norden erneut schneien.

Probleme bei S-Bahn in Hannover wegen Eisregen

Der Eisregen am Sonntag hatte im Liniennetz der S-Bahn Hannover zu mehreren Weichenstörungen und damit zu Verspätungen, Ausfällen und Teilausfällen geführt. Besonders betroffen waren die Linien S3, S4, S6 und S7. Am Abend normalisierte sich der S-Bahn-Verkehr wieder.

Schnee und Glätte hatten am Sonntag auch für Verspätungen und Ausfälle an den Flughäfen in München, Stuttgart und Frankfurt gesorgt. Auf den überregionalen Bahnverkehr wirkte sich das Wetter ebenfalls aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn kam es im Großraum Frankfurt am Main vorübergehend zu Verspätungen sowie Zugausfällen. Betroffen waren vor allem Fernverbindungen, einzelne ICE zwischen Hamburg und Stuttgart wurden umgeleitet. Auch andernorts kam es wegen zugeschneiter Bahnsteige oder eingefrorener Weichen zu Störungen.

Unfälle in Flensburg und im Kreis Nordfriesland

In Flensburg verlor ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen und beschädigte mehrere andere Fahrzeuge. Laut Polizei war der 30-Jährige trotz glatter Straßen mit seinem PS-starken Auto auf Sommerreifen unterwegs. In Mildstedt (Kreis Nordfriesland) kam ein 19-Jähriger wegen zu hoher Geschwindigkeit und vermutlich Glätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann wurde ersten Erkenntnissen zufolge aus dem Wagen geschleudert und von seinem Auto eingeklemmt. Er wurde lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht.

Milchlaster auf B3 bei Wenzendorf verunglückt

Auf der schneebedeckten B3 bei Wenzendorf (Landkreis Harburg) kam am Samstagabend ein mit Frischmilch beladener Tanklaster von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerkabine gegen zwei Bäume. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Die Bundesstraße blieb mehrere Stunden gesperrt.

Fischlaster-Unfall auf der A1

Bereits zu Beginn des Wochenendes kam es zu Dutzenden Unfällen auf glatten Straßen in Norddeutschland. Unter anderem war in der Nacht zu Samstag auf der Autobahn 1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) ein Fischlaster verunglückt.

