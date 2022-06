Stand: 18.06.2022 13:20 Uhr Nach Kiew-Besuch: Scholz fordert Perspektive für Ukraine in Europa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für eine klare europäische Perspektive für die Ukraine ausgesprochen. "Jetzt geht es darum, dass wir die Solidarität auch mit einer Perspektive verbinden, mit einer Aussicht", sagte Scholz am Sonnabend in einer Videobotschaft für das neue Internet-Format "Kanzler kompakt". "Viele kämpfen in der Ukraine für Freiheit und Demokratie. Sie wollen wissen, dass das nach Europa führt", so Scholz. Kommende Woche wollen die EU-Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, ob sie dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land offiziell den EU-Kandidaten-Status einräumen. Scholz kündigte an, sich im Europäischen Rat für die erforderliche Einstimmigkeit einzusetzen.

Barley warnt vor "überstürztem" EU-Beitritt

Die Vize-Präsidentin des Europaparlamentes, Katarina Barley, hat unterdessen vor Abstrichen bei den Aufnahme-Kriterien in die EU gewarnt. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" begrüßte die SPD-Politikerin die Empfehlung der EU-Kommission, die Ukraine und Moldau zu Beitritts-Kandidaten zu ernennen. Staaten, die in die EU wollten, müssten aber auch klare Kriterien erfüllen. Wer einmal in der EU sei, könne nicht so einfach wieder ausgeschlossen werden, so Barley. Ein negatives Beispiel dafür sei Ungarn, wo etwa die Rechtsstaatlichkeit systematisch ausgehöhlt werde. "Umso wichtiger ist es, dass die für einen Beitritt festgelegten Kriterien wie zum Beispiel institutionelle Stabilität, funktionierende Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit voll und ganz erfüllt werden."

Mit einer Verleihung des Kandidaten-Status an die Ukraine komme man dem Land angesichts des russischen Angriffskriegs richtigerweise entgegen. "Der Kandidaten-Status wäre ein wichtiges Signal in Richtung Moskau, dass sich die EU nicht einschüchtern lässt, wenn es darum geht, unsere Werte zu verteidigen", sagte Barley.