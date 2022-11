Nach Frost und Schnee: Im Norden wird's nur langsam wärmer Stand: 21.11.2022 12:03 Uhr Die neue Woche ist im Norden noch winterlich-kalt und mit teilweise überfrierender Nässe gestartet. Aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wurden am Montagmorgen einige Unfälle gemeldet. Es wird nur langsam wieder milder.

Gegen Ende der Woche, so sehen es die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus, klettern die Temperaturen im Süden Niedersachsens wieder auf Werte von etwa zehn Grad Celsius. In weiten Teilen Norddeutschlands bleibt es in den kommenden Tagen aber deutlich kühler.

Regen, Schneeregen oder Schnee sind am Dienstag in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Teilen von Niedersachsen möglich. Minusgrade wird es jedoch voraussichtlich nur noch in der Nacht zu Dienstag geben - gebietsweise etwa in Schleswig-Holstein in der Gegend um Bad Segeberg oder in Mecklenburg-Vorpommern in der Uecker-Randow-Region.

Mehrere Glätte-Unfälle - Fußgänger in Burg Stargard verletzt

Nach einem frostigen Wochenende - im Nordosten fielen bis zu zehn Zentimeter Schnee - zog auch in der Nacht zu Montag zumindest in der Südhälfte Niedersachsens Schneefall übers Land. Wo der Schnee in Regen überging, herrschte mitunter Glättegefahr. Auch im Osten Mecklenburg-Vorpommerns war es kalt und zeitweise eisig.

Die Polizei rief alle Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, spätestens jetzt von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln und im Verkehr auf glatten Straßen aufmerksam zu sein. Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns kam es am Montagmorgen im Berufsverkehr nach Polizeiangaben zu einer Reihe von Glätte-Unfällen. In Burg Stargard wurde ein Fußgänger verletzt, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde.

Unfälle mit Sachschäden auch am Wochenende

In Niedersachsen gab im Raum Göttingen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mehrere Unfälle wegen schneeglatter Straßen. Es blieb nach Polizei-Informationen aber auch hier bei Sachschäden.

Auch am Wochenende waren die meisten wetterbedingten Unfälle im Norden glimpflich ausgegangen. Bereits am Freitagabend hatte Eisglätte zu mehreren Unfällen im Raum Osnabrück geführt - unter anderem auf der A33.

