Nach Bahnstreik: Zugverkehr im Norden wieder angelaufen Stand: 21.04.2023 16:04 Uhr Reisende müssen sich vor allem im Fernverkehr der Deutschen Bahn auch nach dem Ende des Warnstreiks auf Beeinträchtigungen einstellen. Nach dem kompletten Stillstand läuft der Regionalverkehr im Norden hingegen wieder weitgehend normal. Der Hamburger Flughafen wird noch bis in den Abend bestreikt.

Die EVG hatte von 3 Uhr bis 11 Uhr zu dem bundesweiten Warnstreik im Fern- und Regionalverkehr der Bahn aufgerufen. Die Gewerkschaft zog nach Ende des Streiks ein positives Fazit. "In allen 50 Unternehmen haben wir massive Auswirkungen gehabt", sagte Tarifvorständin Cosima Ingenschay. "Auf der Schiene und auch bei den Busbetrieben ist quasi nichts mehr gefahren." Am Warnstreik beteiligten sich nach Angaben des EVG-Vorsitzenden Martin Burkert bundesweit 23.500 Menschen.

Die Deutsche Bahn erwartete schon im Vorfeld, dass der Regional- und S-Bahnverkehr "sehr schnell wieder in den Tritt kommt", wie ein Sprecher sagte. In Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein seien keine Linien der DB Regio mehr beeinträchtigt, teilte die Bahn am frühen Nachmittag mit.

Im Fernverkehr dauert Normalisierung länger

"Im Fernverkehr dauert das länger". Seit 13 Uhr sollten auch ICE- und IC-Züge nach und nach wieder fahren. Die Auswirkungen seien aber noch bis in die Abendstunden hinein deutlich zu spüren. Die Bahn informiert darüber auf www.bahn.de/aktuell und auch telefonisch über eine kostenlose Hotline unter (0 8000) 99 66 33.

Die meisten Fahrgäste hatten sich aus Sicht der Bahn auf den Warnstreik rechtzeitig eingestellt. "Die Bahnhöfe sind fast leer", sagte ein Bahnsprecher am Morgen. Ganz im Gegensatz zum Vortag: "Am gestrigen Donnerstag haben wir deutlich gespürt, dass die Züge voller werden." Viele hätten ihre Reise vorgezogen.

Niedersachsen: Teilweise Ersatzbusse eingesetzt

In Niedersachsen kam es auch bei Metronom, Nordwestbahn, Erixx und Enno zu Zugausfällen und Verspätungen. Den Angaben der Betreiber zufolge wurden vereinzelt Ersatzbusse eingesetzt, diese seien jedoch kaum genutzt worden. Auch die S-Bahn in Hannover fuhr nicht. In Hannover geht heute Abend die Messe zu Ende. Die Auswirkungen des Bahnstreiks könnten daher auch die Reisepläne der Ausstellenden und Besucher beeinträchtigen.

Hamburg: Notbetrieb bei der S-Bahn

In Hamburg hatte die S-Bahn im Vorfeld vor "massiven Einschränkungen" gewarnt. Die Züge hätten am frühen Morgen auch zunächst nicht fahren können, aber ab 6.30 Uhr habe ein Notbetrieb begonnen, sagte ein Sprecher. Ab 7 Uhr sei auf fast allen Strecken zumindest ein 20-Minuten-Takt sichergestellt worden. Die Züge der besonders wichtigen Linie S3/S31 über die Elbe verkehrten sogar im 10-Minuten-Takt. Keinen Betrieb habe es dagegen zwischen Altona und Elbgaustraße sowie zwischen Stade und Neugraben gegeben. Dort seien nur Busse gefahren. Die U-Bahnen und Busse der Hamburger Hochbahn fuhren wie gewohnt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Warnstreik keinen Einfluss auf die Anreise der Fans zum Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli im Volksparkstadion haben wird. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Fans wie geplant zum Stadion und nach Hause bringen können, auch die Sonderzüge sollen fahren", sagte ein S-Bahn-Sprecher.

MV: ODEG-Züge komplett ausgefallen

Beim in Mecklenburg-Vorpommern tätigen privaten Bahnunternehmen Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) lief der Regionalzugverkehr ebenfalls wieder an. Es könne aber auch weiterhin vereinzelt zu Ausfällen und Einschränkungen im Betriebsablauf kommen, teilte die ODEG mit. Am Morgen hatte es einen kompletten Zugausfall auf allen 15 Linien gegeben. Nur ganz vereinzelt seien Züge unterwegs gewesen, beispielsweise zwischen Neustrelitz und Mirow. "Auch wenn die ODEG nicht direkt bestreikt wird, kommen unsere Eisenbahnverkehre komplett zum Erliegen. Hintergrund ist, dass die Ostdeutsche Eisenbahn die Infrastruktur der DB Netz AG nutzt, die dann nicht bedient wird, da auch zum Beispiel die Fahrdienstleiter der DB streiken", teilte das Unternehmen mit.

Transdev-Firmen versuchten Streik vor Gericht zu verhindern

Das Bahnunternehmen Transdev, zu dem unteren anderem die Nordwestbahn gehört, war am Donnerstag vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, den Warnstreik im Schienenverkehr per einstweiliger Verfügung noch zu verhindern. Die von zwei Firmen der Unternehmensgruppe eingeleiteten Verfügungsverfahren seien zurückgewiesen worden, teilte das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main am Abend der Deutschen Presse-Agentur mit. Transdev kritisierte den Warnstreik als unverhältnismäßig.

EVG: "Verweigerungshaltung" der Arbeitgeber

Die EVG kritisierte zur Rechtfertigung des Warnstreiks eine "Verweigerungshaltung" der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen und fehlende Wertschätzung. "Wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste, sondern die Unternehmen treffen wollen, indem wir diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden aufrufen", teilte EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay mit.

Bahn: EVG setzt "nur auf Krawall"

Die Deutsche Bahn verurteilte den Warnstreik als "völlig unnütz und unnötig". Der Freitag sei der reisestärkste Tag der Woche, der Warnstreik treffe viele Pendlerinnen und Pendler "besonders hart", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Die EVG habe "Maß und Mitte komplett verloren" und setze "nur auf Krawall".

Nächste Verhandlungen kommende Woche

Die EVG fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr Lohn pro Monat oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen. Die Gewerkschaft verhandelt seit Ende Februar parallel mit 50 Bahnunternehmen neue Tarifverträge. Betroffen sind rund 230.000 Beschäftigte, 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Mit den Vertretern des Bahn-Konzerns will sich die EVG am Dienstag erneut treffen, Verhandlungen mit anderen Unternehmen folgen in den Tagen danach.

Im öffentlichen Dienst liegt mittlerweile ein Schlichterspruch vor, an dem sich auch die Deutsche Bahn orientieren will. Angeregt wurden Lohnerhöhungen im Gesamtvolumen von über zehn Prozent. Die Schlichter schlugen ein in mehreren Raten bis Februar 2024 ausgezahltes steuerfreies Inflationsausgleichsgeld von 3.000 Euro vor, mit einer ersten Zahlung im Juni 2023. Die EVG hatte dies am vergangenen Wochenende als ungenügend abgelehnt.

Einen ersten Warnstreik hatte die EVG bereits Ende März gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di organisiert. Damals stand nicht nur der Regional- und Fernverkehr auf der Schiene, sondern auch der Luft- und Wasserverkehr still.

Auch am Hamburg Airport wird gestreikt

Auch Flugpassagiere sind heute erneut von Streiks betroffen. Am Hamburger Flughafen können wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals den zweiten Tag in Folge keine Flugzeuge mit Passagieren starten. Alle 156 geplanten Abflüge sowie 47 Ankünfte seien gestrichen worden, teilte der Airport mit. Einzelne Airlines verlegten Abflüge nach Hannover, Bremen und Paderborn. Die Passagiere werden mit Bussen dorthin transportiert. Auch an den Airports in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart wird heute gestreikt.

Die EVG hat sich eigenen Angaben zufolge vor dem erneuten Warnstreik nicht mit ver.di abgesprochen. "Das haben wir nicht getan, da gibt es keine Abstimmung dieses Mal", sagte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch. Dass erneut zeitgleich im Luft- und Schienenverkehr gestreikt werde, sei ein Zufall.

