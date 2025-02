NDR Info zur Wahl: Ihre Fragen zu unserer Berichterstattung Stand: 11.02.2025 19:00 Uhr Deutschland wählt. Die Parteien machen Wahlkampf. Und die Medien berichten, ordnen ein und fragen kritisch nach. NDR Info hat am Dienstagabend eingeladen, sich bei einer Videokonferenz ein Bild zu machen, wie die Berichterstattung hier in den Redaktionen im Vorfeld der Bundestagswahl entsteht.

Wie bereitet NDR Info sich und sein Publikum auf die Bundestagswahl am 23. Februar vor? Wir haben Ihre Fragen beantwortet und Ihnen einen Blick hinter die Kulissen unserer Vorwahl-Berichterstattung ermöglicht. Welche Politiker und Politikerinnen fragen wir für Interviews an, wie sorgen wir für eine ausgewogene Berichterstattung, wo kommen Wählerinnen und Wähler im Programm zu Wort? Programmmacher und Programmmacherinnen haben in einer Videokonferenz von ihrer Arbeit berichtet, Fragen beantwortet. Mit dabei: Mitarbeitende aus dem gesamten NDR Info Team, aber auch NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und die stellvertretende Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Anna Engelke sowie NDR Info Aktuell-Chefin Christiane Uebing.

