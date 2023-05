NDR Info live um 17.10 Uhr: Ist die Führerscheinprüfung zu schwer? Stand: 24.05.2023 15:20 Uhr Den Führerschein zu machen, ist teuer. Aber ist es auch schwieriger als früher, die Prüfung zu bestehen? Darum geht es im NDR Info Video-Livestream heute um 17.10 Uhr. Wie ist Ihre Meinung?

Was meinen Sie? Schreiben Sie uns über unser Mail-Formular

"NDR Info live" als Video-Livestream auf NDR.de und im NDR Ratgeber-Kanal bei Youtube

In Hamburg fällt jeder zweite Prüfling bei der praktischen Führerscheinprüfung durch, in Schleswig-Holstein war es im vergangenen Jahr laut Kraftfahrt Bundesamt in Flensburg gut jeder Dritte. Woran liegt das? Ist die Prüfung schwerer als früher? Sind die Prüflinge nicht mehr so gut vorbereitet? Um diese und weitere Fragen geht es in der Sendung heute Nachmittag.

Ist der Führerschein zu teuer?

Jede Nachprüfung kostet zusätzliches Geld, aber schon abgesehen davon wird der Führerschein immer teurer. Ungefähr 3.000 Euro müssen die Schülerinnen und Schüler mittlerweile hinlegen, um am Ende die scheckkartengroße Fahrerlaubnis in der Hand zu halten. Ist dieser Preis angemessen? Wer kann sich Fahrstunden und -prüfung in Zeiten der Inflation noch leisten?

NDR Info Moderator Michael Storfner begrüßt als Gäste:

Nike Teiwes

Fahrschülerin aus Hamburg

Bernd Ehlers

Fahrlehrer aus Ammersbek

Christof Tietgen

ADAC Hansa

Weitere Informationen zur Sendung NDR Info live Immer mittwochs haben Sie die Gelegenheit, sich mit Ihrer Meinung und Ihren Fragen zu einem aktuellen Thema zu Wort zu melden. mehr

Ihre Daten Thema der Sendung: Vorname und Nachname: * Ort: * Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht Nachricht: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 24.05.2023 | 17:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr