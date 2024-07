NDR Info live am Mittwoch: Wie gefährlich ist das Atommülllager Asse II? Stand: 09.07.2024 15:30 Uhr Tausende Fässer mit radioaktiven Abfällen lagern im maroden Lager Asse II. Wie gefährlich ist der Atommüll für Anwohnerinnen und Anwohner? Darum geht es am Mittwoch ab 18 Uhr bei NDR Info live.

Alarmiert und besorgt zeigen sich Anwohner und Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) über den Atommüll im maroden Lager Asse II. In der Schachtanlage des Bergwerks im Landkreis Wolfenbüttel lagern laut Betreiber rund 126.000 Fässer mit schwach- und radioaktiven Abfällen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) erklärte, dort seien sie nicht sicher. Der Bund hat die Gesellschaft beauftragt, den Atommüll zu bergen. Aber wohin damit?

Seit Jahren sickert Salzwasser ins marode Lager, seit einigen Monaten sucht es sich neue unbekannte Wege. Die Asse droht also abzusaufen. Deswegen will Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Mittwochnachmittag ins Bergwerk fahren. Wie gefährlich ist der Atommüll dort für die Anwohnerinnen und Anwohner? Wie beurteilt die Bundesumweltministerin, dass Wasser sich offenbar unkontrolliert ausbreitet? Was unternimmt die Bundesgesellschaft für Endlagerung? Wo sollen Zwischen- und Endlager für den Atommüll entstehen?

Fragen, die wir am Mittwoch, 10. Juli, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr im NDR Info Livestream auf ndr.de und YouTube diskutieren möchten.

NDR Info Moderatorin Mirja Fiedler spricht über dieses Thema mit:

Iris Graffunder - Chefin der Betreibergesellschaft BGE

- Chefin der Betreibergesellschaft BGE Clemens Walther - Kernchemiker und Strahlenschutzforscher von der Leibniz Universität Hannover

- Kernchemiker und Strahlenschutzforscher von der Leibniz Universität Hannover Andreas Riekeberg - Sprecher des Asse II-Koordinationskreises

