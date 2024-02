NDR Info live: Streik ohne Ende - Geht's nicht anders? Stand: 27.02.2024 20:11 Uhr Erst der Flughafen-Streik der Lufthansa, dann der große Bahnstreik und jetzt die Streikwoche im ÖPNV - gibt es im Arbeitskampf keine Alternative zum Streik? Diskutieren Sie mit bei NDR Info live am Mittwoch ab 18 Uhr.

"Nicht schon wieder!" dürften sich viele Pendlerinnen und Pendler in dieser Woche denken. Der Warnstreik der Lufthansa und der große Bahnstreik waren gerade erst geschafft, da gibt es schon den nächste Arbeitskampf. Dieses Mal im Öffentlichen Personen-Nahverkehr. Am Montag und Dienstag hat es bereits erste Städte in Schleswig-Holstein getroffen, im Laufe der Woche wird die Streikwelle auch Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erreichen.

NDR Info live über Streik-Alternativen im Arbeitskampf

Konfrontation anstatt Kompromiss? Hat sich die Verhandlungskultur in den vergangenen Monaten hierzulande verändert? Oder geht es nicht anders, um auf die Anliegen der Arbeitnehmer aufmerksam zu machen?

Darüber spricht Moderatorin Ann-Brit Bakkenbüll bei NDR Info live mit:

Frank Bsirske

Bundestagsabgeordneter der Grünen und Ex-Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di

Michael Fuhlrott

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Markus Plettendorff

NDR Info Wirtschaftsredaktion

