NDR Info live: SUV vs. Kleinwagen: Was darf Parken kosten? Stand: 07.02.2024 05:00 Uhr Sollen Fahrer großer, schwerer Autos stärker zur Kasse gebeten werden, weil deren Lärm, Abgase und schiere Größe zunehmend Probleme bereiten? Würden die Menschen dann wieder kleinere Autos fahren? Darum geht es heute ab 18 Uhr bei NDR Info live.

Diese Entscheidung sorgte für Schlagzeilen: In Frankreichs Hauptstadt Paris müssen auswärtige SUV-Fahrer und Besitzer anderer schwerer Autos von September an dreimal höhere Parkgebühren zahlen. In einer Abstimmung hat sich eine knappe Mehrheit der Pariser dafür ausgesprochen.

Auch Hannovers Bürgermeister will SUV-Fahrer zur Kasse bitten

Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) findet den Vorstoß interessant und prüft, inwieweit in der niedersächsischen Landeshauptstadt höhere Parkgebühren für SUVs umsetzbar sind. Doch das wird nicht einfach: Kürzlich hat der Bundesgerichtshof eine Neuregelung in Freiburg gekippt. Dort sollten Bewohner mit längeren Autos mehr fürs Parken zahlen.

In Tübingen hingegen zahlen Besitzer von Verbrennern, die mehr als 1,8 Tonnen wiegen, beziehungsweise von E-Autos mit mehr als 2 Tonnen, seit zwei Jahren jährlich 180 Euro - statt 120 Euro, die für leichtere Autos fällig werden.

Sind SUVs überhaupt das Problem?

Was darf Parken kosten? Und sind SUVs überhaupt das eigentliche Problem?

Darüber spricht Moderator Peter Jagla heute ab 18 Uhr bei NDR Info live mit:

Uta Bauer, Diplom-Geografin am Deutschen Institut für Urbanistik

Roman Ringwald, Straßen- und Verkehrsrechtler

Christian Hieff, ADAC Hansa

