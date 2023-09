NDR Info live: Medikamentenmangel - Wie schlimm wird es im Herbst? Stand: 27.09.2023 05:00 Uhr Apotheker fordern Lösungen gegen den Medikamentenmangel. Wie ist die Lage und was könnte die Situation langfristig verbessern? Das ist heute ab 15 Uhr Thema im NDR Info Video-Livestream.

Sagen Sie uns Ihre Meinung - schicken Sie uns Ihre Fragen! Schreiben Sie uns über unser Mail-Formular

Kommentieren Sie im NDR Ratgeber-Kanal bei Youtube

Kurz nach dem Livestream ist das Video auch auf der Sammelseite von "NDR Info live" abrufbar.

Wer heute ein Medikament aus der Apotheke braucht, könnte auch im Norden vor verschlossenen Türen stehen. Viele Apotheken schließen von 13 Uhr bis 16 Uhr - aus Protest gegen immer mehr Bürokratie und hohe Arbeitsbelastung. Dafür sorgen vor allem die Lieferengpässe bei Medikamenten. Ein Problem, auf das die Apotheker und Apothekerinnen konkrete Antworten fordern. Unter anderem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der heute beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf spricht.

Arzneimittel fehlen - Apotheker fordern Lösungen

Um sich die Rede des Gesundheitsministers anhören zu können, schließen viele Apotheken ihre Türen. Auch Janna-Luise Dickmann aus dem niedersächsischen Wittmund will Lauterbachs Auftritt im Internet verfolgen. Ihre Apotheke hat sie nach 25 Jahren Selbstständigkeit im Februar endgültig geschlossen. Zu viel Arbeit, zu wenig Personal - "das wollte ich nicht länger mitmachen", sagt sie. Inzwischen arbeitet sie als Vertretung in unterschiedlichen Apotheken im Norden und erlebt überall die gleichen Probleme.

Hunderte Medikamente seien nicht lieferbar, darunter Fiebersaft und Antibiotika für Kinder, aber auch Präparate gegen Diabetes oder Krebs. Passenden Ersatz zu finden, koste Zeit. Und die Patienten stünden im schlimmsten Fall mit leeren Händen da. "Wir verwalten den Mangel. Rabattverträge haben ein früher gut funktionierendes System kaputt gespart", meint Dickmann. Und wenn die Erkältungssaison demnächst starte, befürchte sie das Schlimmste. "Der Nachschub an Fiebersäften stockt jetzt schon!"

Medikamentenmangel im Norden

Deutschland ist für Hersteller gerade nicht attraktiv, sagt Reinhard Strametz, Professor für Patientensicherheit an der Hochschule RheinMain. In anderen Ländern ließen sich für bestimmte Medikamente höhere Preise aufrufen. Auch Produktionsprobleme könnten schnell einen Mangel hervorrufen, denn für einige Wirkstoffe gebe es nur noch wenige Hersteller, oft in Asien. Wenn es dort ein Problem gebe, brächen ganze Lieferketten zusammen. "Kritische Medikamente müssen wir auch wieder in Deutschland oder zumindest in Europa produzieren", meint er. Man dürfe sich nicht abhängig machen. Doch die Produktion zu verlagern, werde dauern und Geld kosten. "Zehn Jahre, 100 Milliarden Euro", schätzt der Experte.

NDR Info Moderatorin Melanie Buth begrüßt als Gäste:

Janna-Luise Dickmann

Apothekerin aus Wittmund

Reinhard Strametz

Gesundheitsökonom

Weitere Informationen zur Sendung NDR Info live Immer mittwochs haben Sie die Gelegenheit, sich mit Ihrer Meinung und Ihren Fragen zu einem aktuellen Thema zu Wort zu melden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 27.09.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Medikamente