NDR Info live: Lassen sich Flughäfen im Norden besser schützen? Stand: 08.11.2023 05:00 Uhr Erst Klima-Aktivisten mit Fahrrädern, nun ein Geiselnehmer per Auto: Gelangt man zu einfach auf den Hamburger Flughafen? Müssen alle norddeutschen Airports sicherer werden? Darum geht es heute ab 15 Uhr bei NDR Info live.

Wer auf das Rollfeld des Flughafens will, der hat es in Hamburg offenbar leicht. Einfach den Zaun durchschneiden und durchschlüpfen, wie es Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" im Juli gemacht haben. Oder mit einem normalen Pkw die Zufahrtsschranken durchbrechen, so wie ein Geiselnehmer am vergangenen Wochenende. In Hannover war bereits 2018 ein Mann mit einem Auto auf das Rollfeld gelangt. Körperlich verletzt wurde in allen Fällen niemand, aber der Flugbetrieb für viele Stunden lahmgelegt.

Wie kann Hochrisiko-Bereich besser geschützt werden?

Auf dem Vorfeld stehen mit Zehntausenden Litern Kerosin befüllte Maschinen, an Bord Hunderte Menschen. Der Flughafen Hamburg verweist darauf, dass die Außenzäune bereits stabiler und intensiver gesichert seien als es das Luftsicherheitsgesetz vorschreibe. Sicherheitskonzepte müssten laufend neu bewertet werden, heißt es. Es seien nun bauliche Maßnahmen geplant.

Wie können Hochrisiko-Bereiche auf Flughäfen besser geschützt werden? Reichen die bisherigen gesetzlichen Regelungen aus? Ruhen sich norddeutsche Flughafenbetreiber auf Mindestanforderungen aus? Ist ein vollständiger Schutz überhaupt möglich?

NDR Info live Moderatorin Monika Niedzielski begrüßt als Gäste:

Heinrich Großbongardt

Luftfahrtexperte

Conrad Thätner

Flughafenverband ADV

18 Stunden kein Flugverkehr wegen Geiselnahme

Am ersten November-Sonnabend hatte ein Mann mit seinem Pkw Absperrungen des Hamburger Flughafens durchbrochen und war auf das Vorfeld gefahren. Er soll zuvor in Stade seine vierjährige Tochter aus der Wohnung der Mutter geholt haben, mit der er über das Sorgerecht stritt. Mit dem Kind im Auto forderte der Mann auf dem Flughafen, ihm die Ausreise in die Türkei zu ermöglichen. Er hatte mehrfach Schüsse abgegeben und zwei Brandsätze aus dem Auto geworfen, außerdem drohte er mit einer Bombe. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei am Airport, der Flugverkehr wurde für 18 Stunden eingestellt. Am Sonntagnachmittag ließ sich der Mann schließlich festnehmen und übergab seine Tochter an Polizisten.

Flughafen-Betreiber kündigt Überprüfung von Sicherheitskonzept an

Bereits im Juli waren Klimaaktivisten und -aktivistinnen mit Fahrrädern aufs Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt. Der Betrieb wurde mehrere Stunden lang eingestellt. Im Oktober stand der Flughafen mehrere Stunden lang still, nachdem es eine Bombendrohung gegen eine Passagiermaschine aus Teheran gegeben hatte. Der Airport kündigte am Montag an, sein Sicherheitskonzept - gemeinsam mit den zuständigen Behörden - noch einmal zu überprüfen. Solche Vorfälle würden zeigen, dass die Sicherheitskonzepte laufend neu bewertet werden müssten, sagte Flughafen-Sprecherin Katja Bromm. Seit der Blockade des Flughafens durch Klimaaktivisten im Sommer sei neue Video- und Zaun-Sensorik im Test. "Und wir haben die Mann-Stärke verändert", so Bromm. Außerdem seien nach der Geiselnahme am Wochenende bereits erste bauliche Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, sagte die Sprecherin, ohne Details zu nennen. "Wir werden weitere bauliche Maßnahmen umsetzen, um mögliche Zugangspunkte zum Sicherheitsbereich zu verstärken."

Airport: "Sicherung entspricht den Vorgaben"

Zuvor hatte der Flughafen Hamburg argumentiert, es habe keine Versäumnisse bei der Sicherung des Airports gegeben. Die bisherige Sicherung des Geländes entspreche allen gesetzlichen Vorgaben und übertreffe diese größtenteils. Dennoch könne nicht ausgeschlossen werden, "dass ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen kann". Wenn es nicht möglich sei, das gewalttätige Eindringen zu verhindern, dann habe es für den Flughafen oberste Priorität, den oder die Täter schnellstmöglich zu stoppen. Wichtig sei dabei der funktionierende Mix aus technischen Maßnahmen und physischer Präsenz der Sicherheitskräfte. Die Sicherheitskräfte waren den Flughafenangaben zufolge bei dem Vorfall am Wochenende in Minutenschnelle vor Ort.

Kritik an Sicherheitsmaßnahmen

Nach der Geiselnahme hatte es jedoch Kritik daran gegeben, wie einfach der Geiselnehmer offenbar mit seinem Pkw auf das Rollfeld gelangen konnte. Der Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei, Rafael Behr, sagte NDR 90,3, das Sicherheitskonzept müsse auf den Prüfstand: "Rechtliche Vorgaben zu erfüllen, ist das eine. Aber wenn wir in die Welt schauen, sehen wir doch, dass sich Täter nicht darum scheren, welche rechtlichen Vorgaben erfüllt sind oder nicht. Sondern man muss doch schon dieses sensible Verkehrsgeschehen besser schützen." Die Flughafengesellschaft sei gut beraten, die Zugänge zu erschweren.

Polizeigewerkschaft: "Gesetzgeber ist gefordert"

Andreas Roßkopf, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte NDR Info: "Uns wurde am Wochenende aufgezeigt, wie anfällig und schwach unsere kritische Infrastruktur ist." Der Gesetzgeber sei nun gefordert, das Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur anzupassen und neu auf den Weg zu bringen. "Das muss jetzt sehr schnell passieren."

Teggatz: "Flughäfen werden stiefmütterlich behandelt"

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, sagte: "Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden, und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt." Die Politik unternehme zu wenig, um Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen. "Da vermisse ich auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser", sagte Teggatz.

"Flughäfen besser vor Terroristen schützen"

Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt sagte NDR Info: "Der Umstand, dass überhaupt jemand - zum zweiten Mal muss man ja sagen, auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens vordringen konnte, ist schon alarmierend." Man könne nicht sicher sein, dass es sich beim nächsten Mal nicht um Terroristen handeln würde, denn die Terrorgefahr sei heute so hoch wie schon lange nicht mehr. Es könne nicht sein, dass am Flughafen nur "eine harmlose Schranke ist, die ich mit einem Pkw durchbrechen kann". Mit diesem Sicherheitsmanko stehe Hamburg aber leider nicht allein da.

