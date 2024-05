NDR Info live: Klimawandel und Reisen - Hauptsache Urlaubssonne? Stand: 14.05.2024 15:45 Uhr Die Urlaubssaison läuft langsam an. Und im Juni starten die Sommerferien im Norden. Wie macht sich der Klimawandel in den klassischen Reiseländern bemerkbar? Und was ist mit dem eigenen CO2-Fußabdruck? Darüber diskutieren wir am Mittwoch bei NDR Info live.

Mallorca oder Mecklenburg-Vorpommern: Wohin kann und darf es in diesem Sommerurlaub gehen? Im Fokus stehen dabei die Folgen fürs Klima, aber auch die Kosten. Denn Urlaub ist richtig teuer geworden. Dann doch lieber gleich in Deutschland bleiben? Das machen offenbar viele: Deutschland boomt laut aktuellen Zahlen als Reiseland. Was macht Urlaub hierzulande attraktiv? Über all diese Themen diskutieren wir am Mittwoch um 18 Uhr bei NDR Info Live.

Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Tourismusforscher Harald Zeiss, Direktor des Instituts für Tourismusforschung der Hochschule Harz (ITF)

Reiseberaterin Gabriele Kausche aus Hamburg

Kurz nach dem Livestream ist das Video auch auf der Seite von "NDR Info live" abrufbar.

Im ersten Quartal des Jahres haben sich so viele Menschen wie noch nie für Urlaub in Deutschland entschieden. Im März haben Hotels, Pensionen und andere Ferien-Unterkünfte laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes einen Rekord verbucht: 35,6 Millionen Übernachtungen. Die hohe Zahl führen die Statistiker auch darauf zurück, dass dieses Jahr in allen Bundesländern - außer in Schleswig-Holstein - die Osterferien schon im März angefangen hatten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte auf dem Tourismusgipfel in Berlin, die März-Zahlen seien "exorbitant gut".

AUDIO: Nachhaltig Reisen - geht das überhaupt? (9 Min) Nachhaltig Reisen - geht das überhaupt? (9 Min)

Klimawandel versus Reiselust

Boomt Deutschland als Reiseland vielleicht auch, weil der Klimawandel mittlerweile seine Spuren in anderen Reisezielen hinterlässt: In Katalonien herrscht Wasserknappheit - mit Folgen für den Tourismus. Thailand erlebt derweil gerade eine massive Hitzewelle.

Das Umweltbundesamt empfiehlt mit Blick auf den Klimawandel und Urlaub: je näher, desto besser. Wie umweltschädlich Flugreisen sind, ist hinlänglich bekannt. Ein Flug von Deutschland auf die Kanarischen Inseln und zurück verursacht laut Umweltbundesamt einen Ausstoß von 1.800 Kilogramm klimaschädlichem CO2. Aber ist das überhaupt ein Thema bei der Urlaubsplanung oder überwiegt dann doch die Reiselust? Wie groß ist die Flugscham noch? Worauf sollte man achten, wenn man nachhaltig reisen möchte? Und was bringen Siegel für klimafreundliches Reisen, welchen Siegeln kann man trauen?

VIDEO: Sommerwetter: Start von Bade- und Waldbrand-Saison (2 Min)

