NDR Info live: Geflüchtete im Norden - zuviel oder noch zu schaffen? Stand: 11.10.2023 20:58 Uhr Angesichts von immer mehr Schutzsuchenden sehen sich viele Kommunen bei Unterbringung und Integration an der Belastungsgrenze. Ist die Migration für den Norden noch zu schaffen? Darüber sprechen wir an dieser Stelle bei NDR Info live am Donnerstag ab 15 Uhr.

Der Norden scheint am Limit, was Unterbringung und Integration von Geflüchteten angeht. Städte und Gemeinden beklagen, dass es so nicht weiter gehen kann. In Hamburg kamen vergangenen Monat mehr als 1.700 Schutzsuchende an. Innensenator Andy Grote (SPD) betonte, Schulen, Kitas und Sozialsysteme seien überlastet. Integration werde immer schwieriger. Grote: "Und wir merken, dass auch eine gewisse Erschöpfung und Ermüdung eintritt - auch bei denen, die sich über Jahre sehr eingesetzt haben - und dass auch die gesellschaftliche Akzeptanz einfach nachlässt."

In Schleswig-Holstein haben die Kommunalverbände zuletzt in einem Brandbrief an das Land um eine Atempause gebeten. Daraufhin wurde auf einem Gipfeltreffen eine Ausweitung der Unterkünfte beschlossen.

Behrens: Zuwachs auf Dauer der Gesellschaft nicht zuzumuten

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte kürzlich: "Dieser Zuwachs, den wir seit 2015 erleben, ist auf Dauer der Gesellschaft nicht zuzumuten." Derzeit zähle man mehr als 1.300 Geflüchtete pro Woche. "Unter solchen Bedingungen können wir für die Menschen, die zu uns kommen und einen Anspruch auf Asyl haben, nicht mehr die Integrationsleistungen organisieren, auf die sie dringend angewiesen sind", sagte Behrens nach einem Besuch des Aufnahmezentrums in Bramsche.

Ihre Parteikollegin, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, fordert inzwischen beschleunigte Rückführungen abgelehnter Asylbewerber, um die Kommunen zu entlasten. Zudem soll die Zahl der Aufnahmeplätze erhöht werden.

Niedersachsen schlägt Arbeitspflicht für Geflüchtete vor

Niedersachsen hat unterdessen auch eine Pflicht für Geflüchtete zur gemeinnützigen Arbeit vorgeschlagen. Kommunen sollen dafür die Möglichkeit bekommen, geförderte, gemeinnützige Arbeiten auch bereitzustellen. Das könnte vor allem Asylbewerber betreffen, die keine Bleibeperspektive haben. Wer eine Bleibeperspektive hat, der soll einfacheren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Der niedersächsische Flüchtlingsrat kritisierte den Vorstoß. Sprecher Sigmar Walbrecht nannte das Vorhaben "schäbig". Es werde das rassistische Bild von faulen Asylsuchenden bedient, die nur wegen der Sozialleistungen kämen.

Wie kann das Dilemma zwischen der humanitären Pflicht und dem faktisch Möglichen gelöst werden? Unser Thema am Donnerstag im NDR Info Livestream auf dieser Seite ab 15 Uhr.

NDR Info Moderatorin Ann-Britt Bakkenbüll begrüßt folgende Gäste:

Karoline Czychon

Vorsitzende der Jungen Union Niedersachsen, Unternehmensberaterin

Hendrikje Blandow-Schlegel

SPD-Politikerin, Juristin und ehrenamtliche Flüchtlingshelferin

