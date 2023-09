NDR Info live: Bundesjugendspiele ohne Punkte – eine gute Alternative? Stand: 05.09.2023 17:36 Uhr Die Bundesjugendspiele in der Grundschule verlieren ihren Wettkampfcharakter. Tun wir unseren Kindern mit dem weniger kompetitiven Format einen Gefallen? Darum geht es im NDR Info Video-Livestream am Mittwoch, 6. September, ab 17.10 Uhr.

Neues Schuljahr, neue Bundesjugendspiele – bei den Grundschulkindern in den Jahrgangsstufen drei und vier gibt es künftig kein Zeit- oder Distanzmessen mehr, das bisherige Punktesystem ist Geschichte. Freude an der Bewegung soll im Fokus stehen statt Leistung und Konkurrenzkampf.

Auch der Deutsche Fußball-Bund organisiert den Nachwuchssport neu. Für die G- und F-Jugend, also die unter Neunjährigen, bedeutet das: keine Meisterschaftsrunden, keine Schiedsrichter, keine Tabellen. Das soll Spaß und Selbstständigkeit fördern, heißt es.

Zukunft des Leistungssports in Gefahr?

Was bedeuten diese Reformen für die Zukunft des Leistungssports in Deutschland? Denn auf diese schauen nicht Wenige mit Sorge: Bei der Leichtathletik-WM im August hat Deutschland keine einzige Medaille geholt, die Frauen-Nationalmannschaft schied bei der Fußball-WM bereits in der Gruppenphase aus, genauso wie schon die Männer bei der WM in Katar.

Verliert Deutschland als Sportnation den Anschluss an die Weltspitze? Wie bekommen unsere Kinder das nötige Rüstzeug für die Zukunft? Darüber sprechen wir bei NDR Info live mit dem Rennrodler und dreifachen Olympia-Sieger Felix Loch und mit Tim Stegmann, Verbandstrainer beim Hamburger Fußball-Verband.

Die Abschaffung des Wettkampfcharakters sorgte sowohl in der Politik als auch in der Sportwelt für gemischte Reaktion. Rennrodler Felix Loch teilte auf Facebook die Ehrenurkunde seines Sohnes und kritisierte die Änderung des Wettbewerbs deutlich. Gerade jetzt solle es in unserem Land nicht darum gehen, Wettkämpfe zu verhindern, sondern sie zu fördern, schrieb Loch.

NDR Info Moderatorin Monika Niedzielski begrüßt als Gäste:

Felix Loch

Rennrodler, dreifacher Olympia-Sieger

Tim Stegmann

Verbandstrainer beim Hamburger Fußball-Verband

