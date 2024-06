NDR Info auf Tour im Norden: Kommen Sie in Cuxhaven vorbei!

NDR Info geht diese Woche auf Tour durch den Norden - und Sie können live vor Ort dabei sein. Ob grenzüberschreitendes Zusammenleben, kriselnde medizinische Versorgung oder fehlende Mobilität - an jedem Ort konzentriert sich NDR Info auf Themen, die den Menschen dort besonders wichtig sind.

Jeden Tag sendet das NDR Info Fernsehen die Nachrichtsendungen um 14, 16, 17 und 21.45 Uhr aus einem anderen Ort. Auch im Radio blicken wir auf die Themen der Region. Am Montag waren wir in Greifswald, am Dienstag in Rostock und am Mittwoch in Flensburg. Heute senden wir aus Cuxhaven und am Freitag aus Emden. Kommen Sie vorbei von 13 bis 17.15 Uhr und von 21 bis 22 Uhr.