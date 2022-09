NDR Info Wahl: Das Duell

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Vorher treffen die beiden Spitzenkandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in einem Fernsehduell aufeinander: Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU). In Hildesheim in der Halle 39 müssen sich die beiden Kontrahenten vor Publikum den Fragen vor allem von NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Moderatorin Christina von Saß stellen. Welcher Spitzenkandidat überzeugt die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen am meisten mit seinen Antworten?