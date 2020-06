FC Hansa Rostock schippert Richtung Aufstieg Sendung: NDR Info | 10.06.2020 | 13:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 17.06.2020

Drittligist FC Hansa Rostock kann nach dem zweiten Sieg in Folge auf einen Aufstieg in die 2. Liga hoffen. Als nächstes geht es gegen den Viertplatzierten in der Tabelle: 1860 München.