3G am Arbeitsplatz, kostenlose Tests, strengere Vorschriften - so will die mögliche Ampel-Koalition die Infektionszahlen bremsen.