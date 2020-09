Stand: 10.09.2020 06:50 Uhr

Moria-Brand: Roth gibt Seehofer Mitschuld

"Der Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist eine humanitäre, aber auch eine humanitäre Katastrophe für Tausende von Menschen“, sagte die Grünen-Politikerin und Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) im Interview mit NDR Info. Es sei seit Langem bekannt, dass die Verhältnisse dort vollkommen inakzeptabel sind. "Moria ist deshalb auch Ausdruck einer koordinierten Verantwortungslosigkeit der Europäischen Union, eines Wettlaufs der Schäbigkeit", so Roth weiter. Im Flüchtlingslager Moria hatte es in zwei Nächten infolge gebrannt - seitdem sind Tausende Geflüchtete obdachlos.

Deutschland ist laut Roth mitverantwortlich

Seit Monaten sei auf die große Gefahr hingewiesen worden, die vom Coronavirus ausgehen könnte und auf die fehlenden Möglichkeiten, die Menschen zu schützen, zu testen oder medizinische Hilfe zu leisten. "200 Städte haben gesagt, sie wollen aufnehmen und humanitäre Verantwortung übernehmen", so Roth, "doch Herr Seehofer sagt halsstarrig nein". Das Verhalten des Bundesinnenministers von der CSU sei skandalös. Auch Bundeskanzlerin Merkel steht Roths Meinung nach in der Verantwortung. Die habe zwar die schlimmen Verhältnisse im Lager beklagt, dann aber bei der Frage nach der Aufnahme von Flüchtlingen auf die gesamteuropäische Verantwortung verwiesen.

Lager zügig evakuieren und aktiv helfen

Nötig sei jetzt die schnelle Hilfe des Technischen Hilfswerks, außerdem brauche es medizinisches Personal, mobile Labore und Corona-Testmöglichkeiten. Und zwar auch für die Bevölkerung. Denn die sei natürlich auch verunsichert und habe Sorge, dass sich die Pandemie auf Lesbos ausbreite.

Koalition der Willigen

"Deutschland muss vorangehen", verlangte Roth, und das Land müsse Verantwortung vor allem für Kinder, Alte und Kranke übernehmen. Auf eine gemeinsame europäische Lösung könne nicht gewartet werden. Mit Frankreich und Spanien gebe es in dieser Frage durchaus Verbündete, die helfen wollten. "Ich möchte, dass Deutschland zeigt, was Humanität heißt, was Mitmenschlichkeit heißt und was Verantwortung heißt", so die Bundestags-Vizepräsidentin. Andernfalls verspiele Europa den letzten Rest an Glaubwürdigkeit.

