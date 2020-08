Mit Maske - Schulstart in Hamburg Sendung: NDR Info | 06.08.2020 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 13.08.2020

In Hamburg hat das neue Schuljahr begonnen. Wegen der Corona-Pandemie gilt eine Maskenpflicht für alle Schüler, die älter als zehn Jahre sind. Ein Besuch an der Ida Ehre Schule in Hamburg.