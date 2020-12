Ministerpräsident Weil: "Alle möglichst schnell impfen"

Sendung: Infoprogramm | 28.12.2020 | 07:48 Uhr | von Liane Koßmann 7 Min | Verfügbar bis 04.01.2021

Am Sonntag haben auch in Niedersachsen die Corona-Impfungen begonnen. Ministerpräsident Weil ist optimistisch, was die Impfbereitschaft angeht.