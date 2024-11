Metaller-Tarifverhandlungen bisher ohne Ergebnis Stand: 12.11.2024 06:38 Uhr Die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland dauern auch heute früh weiter an. In Hamburg hatte am Montag die möglicherweise entscheidende vierte Tarifrunde begonnen. Nach rund 13-stündigen Gesprächen ist weiter kein Ende absehbar.

Arbeitgeber und die IG Metall verhandelten weiter, sagte ein Sprecher der IG Metall am frühen Dienstagmorgen. Knackpunkt seien nach wie vor die geforderten Tarifsteigerungen. Zum Verhandlungsstart am Montagnachmittag hatten sich beide Seiten zunächst verhalten zuversichtlich gezeigt, dass es bald zu einem Abschluss kommen könnte. Allerdings lagen sie vor allem beim Geld noch weit auseinander. Die Arbeitgeberseite habe fest vor, zu einem Ergebnis zu kommen, sagte die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbands Nordmetall, Lena Ströbele. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir heute gemeinsam mit den Kollegen aus Bayern den Knoten hier durchschlagen können."

4.000 Menschen bei IG-Metall-Kundgebung in Hamburg

Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, betonte: "Wo wir einen Durchbruch brauchen, ist beim Geld." Das betreffe das Gesamtvolumen, die Laufzeit und die Struktur. Bei einer zentralen Kundgebung am Hamburger Fischmarkt warnte die Erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Brenner: "Entweder wir kriegen ein Ergebnis, mit dem wir gut durch die Tür kommen, oder wir müssen eine Stufe drauflegen und müssen in die 24-Stunden-Warnstreiks."

Zuvor hatte die Gewerkschaft zu einem Sternmarsch aufgerufen. Die drei Startpunkte waren am Montagmorgen die Elbphilharmonie, das Altonaer Rathaus und die Werft Blohm + Voss. Die IG Metall schätzt, dass sich rund 4.000 Menschen an der Kundgebung beteiligten.

IG-Metall-Bezirksleiter Gröger: "Arbeitgeber sollten die Zeichen erkennen"

In Hannover, Hildesheim, Salzgitter und Stadthagen hatten laut IG Metall am Montag mehr als 6.000 Beschäftigte verschiedener Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie die seit knapp zwei Wochen laufenden Warnstreiks fortgesetzt, um den Druck bei den Tarifgesprächen noch einmal zu erhöhen. "Die Arbeitgeber sollten die Zeichen erkennen: Die Belegschaften sind absolut motiviert, ihren Forderungen Kraft und Nachdruck zu verleihen", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Zuvor drei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern versuchen beide Seiten, in Hamburg einen Tarifabschluss zu erreichen, der dann auch in anderen Tarifbezirken übernommen werden könnte. Das Ziel sei ein Pilotabschluss mit den Arbeitgebern, der für bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie gelten könnte. Die IG Metall-Zentrale beauftragte die Bezirkschefs der Tarifbezirke Bayern und Küste, eine Lösung zu finden. Dort waren die vorangegangenen Verhandlungsrunden mit den Arbeitgebern kooperativer verlaufen als in den anderen Tarifgebieten. Der Bereich der IG Metall Küste umfasst Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und das nordwestliche Niedersachsen.

AUDIO: Ist die Lohnentwicklung hinter der Inflation zurückgeblieben? (4 Min) Ist die Lohnentwicklung hinter der Inflation zurückgeblieben? (4 Min)

Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn

Zuletzt hatte die Arbeitgeberseite eine Entgelt-Steigerung um 3,6 Prozent in zwei Stufen angeboten - bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Die erste Stufe von 1,7 Prozent soll demnach im Juli 2025 greifen, ab Juli 2026 kämen weitere 1,9 Prozent dazu. Die IG Metall forderte zuletzt sieben Prozent mehr Lohn für zwölf Monate und 170 Euro im Monat mehr für Auszubildende - und bewertete das Angebot der Arbeitgeberseite als "in der Größenordnung völlig unzureichend".

Von der Arbeitgeberseite hieß es in der vergangenen Woche, das Angebot gehöre zu den höchsten, die man in den vergangenen 20 Jahren auf den Tisch gelegt habe. Die Forderungen der Gewerkschaft seien fünf Monate alt und passten nicht mehr in die Zeit. "Wir müssen uns auf ein knochenhartes Winterhalbjahr gefasst machen und dazu passen keine sieben Prozent", betonte Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt.

"Küsten-Aktionstag" bisheriger Höhepunkt der Auseinandersetzung

Am Donnerstag hatten die seit dem 29. Oktober laufenden Warnstreiks mit dem "Küsten-Aktionstag" ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Rund 19.600 Beschäftigte hatten sich nach Angaben der Gewerkschaft beteiligt. Die IG Metall hatte Beschäftigte aus mehr als 100 Betrieben in 21 Städten aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 11.11.2024 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik