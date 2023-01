Messerattacke Brokstedt: Mutmaßlicher Täter war polizeibekannt Sendung: NDR Info | 26.01.2023 | 16:00 Uhr 4 Min

Er war bis vor Kurzem in Hamburg in Haft. Wurde sein Gewaltpotenzial nicht erkannt? Fragen an den Kriminologen Thomas Feltes.