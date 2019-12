Meppen auch in Ingolstadt ungeschlagen

NDR Info - 02.12.2019 14:00 Uhr Autor/in: Sven Kaulbars

Der SV Meppen ist im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Torjäger Deniz Undav bewahrte den Drittligisten mit einem Tor in der Nachspielzeit vor einer Niederlage in Ingolstadt.