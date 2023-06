Mehrtägiger ver.di-Warnstreik betrifft auch den TÜV im Norden Stand: 29.06.2023 08:56 Uhr Von heute bis Dienstag hat ver.di unter anderem die Beschäftigten des TÜV Nord zum Warnstreik aufgerufen. Im Norden sind die Standorte in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Einschränkungen für Kunden im Service sind nicht ausgeschlossen.

Hintergrund des inzwischen dritten Warnstreiks, zu dem auch die Mitarbeitenden des TÜV Hessen und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit aufgerufen sind, ist ein Tarifkonflikt. "Die Beschäftigten erwarten eine zeitnahe Wiederaufnahme der Verhandlungen und ein abschlussfähiges Angebot", sagte ver.di-Verhandlungsführer Peter Bremme. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Entgelt rückwirkend zum 1. April 2023 bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Der TÜV Hanse, der vor allem in Hamburg seinen Service anbietet, wird nicht bestreikt. Er gehört zu einem anderen Tarifgebiet.

TÜV: Vor Terminen besser nachfragen

Welche Beschäftigten sich beim TÜV Nord dem Aufruf zum Warnstreik anschließen, war vor Beginn der Aktion unklar. "Wir können aktuell noch nicht absehen, welche Prüf-Standorte in den kommenden Tagen von dem Warnstreik tatsächlich betroffen sein werden. Wir bemühen uns, für bereits geplante Prüfungen, Gutachten und Abnahmen zeitnah neue Termine zu finden", erklärte Sven Ulbrich, Sprecher von TÜV Nord.

Sinnvoll sei es, vor einem Termin bei der zuständigen TÜV-Station nachzufragen, ob sie in den Tagen des Streiks überhaupt geöffnet ist.

Einladung zur Schlichtung lehnte ver.di ab

Nach der letzten Verhandlungsrunde am 30. Mai hätten sich mehr als 3.100 Beschäftigte an einer Befragung beteiligt und mehrheitlich das bis dahin erzielte Verhandlungsergebnis abgelehnt. Auf die Aufforderung von ver.di, der Verhandlungskommission ein abschlussfähiges Angebot zukommen zu lassen, habe es arbeitgeberseitig lediglich eine Einladung gegeben, über eine Schlichtung zu sprechen. Das habe man abgelehnt, so die Gewerkschaft.

TÜV unter anderem zuständig für Führerscheinprüfungen

Die Tarifgemeinschaft TÜV Bund, zu der auch der TÜV Nord zählt, nimmt zum Beispiel Führerscheinprüfungen und Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen ab, ist für die Sicherheit bei Castor-Beladungen zuständig und befasst sich mit Cyber-Sicherheit. Am Hamburger Hafen prüft sie unter anderem die HHLA-Containerbrücken.

