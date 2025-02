Mehr ukrainische Azubis - doch kein Grund für Jubel

Sendung: Aktuell | 04.02.2025 | 06:53 Uhr | von Kathrin Erdmann

4 Min | Verfügbar bis 04.02.2027

Valentyna Tymchuk und Alina Teilor machen in Hamburg eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten. Ob sie in dem Job und in Deutschland bleiben, ist fraglich.