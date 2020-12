Maskenpflicht in Bus und Bahn wird heute streng kontrolliert Stand: 07.12.2020 11:51 Uhr Heute ist der erste bundesweite Aktionstag zur Kontrolle der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Polizei, Behörden und Verkehrsunternehmen kontrollieren, ob sich alle an die Corona-Regel halten.

Auch in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schauen Sicherheitskräfte und Behördenmitarbeitende gezielt danach, ob alle in Bussen, Straßenbahnen und Zügen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Denn die ist in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs für Fahrgäste ab einem Alter von sechs Jahren Pflicht. Zu dem Aktionstag hatte das Bundesverkehrsministerium aufgerufen. "Die Maskenpflicht ist unser wirkungsvollstes Mittel gegen Corona im öffentlichen Verkehr", so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vergangene Woche bei der Ankündigung.

Videos 2 Min Masken-Kontrolle im öffentlichen Nahverkehr Die Hamburger Polizei überprüft bei einer Großkontrolle, ob sich Fahrgäste in Bus und Bahn an die Maskenpflicht halten. (14.11.2020) 2 Min

Zehntausende Ermahnungen in den vergangenen Wochen

Allein bei der Deutschen Bahn sind heute in ganz Deutschland Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeitende in Nah- und Fernverkehrszügen im Einsatz. Noch immer vergessen laut Bundespolizei viele Menschen ihre Maske oder weigern sich, eine aufzusetzen. In den vergangenen Wochen seien bereits Zehntausende Bahnfahrende und Bahnhofsbesucherinnen und -besucher wegen Verstößen ermahnt worden.

Kontrollen in Fernverkehrszügen im ganzen Dezember

Die Deutsche Bahn weitet die Maskenkontrollen auf den gesamten Dezember aus. In der Hälfte aller Fernverkehrszüge seien Sicherheitsteams aus Mitarbeitenden der Bahn und der Bundespolizei an Bord, um auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen. Damit verdoppele die Bahn ihre Kontrollen im Fernverkehr. Unverändert werde auch weiterhin täglich in den Regionalzügen und auf den Bahnhöfen kontrolliert.

AUDIO: Aktionstag: Maskenkontrollen in Bahnen und Bussen (3 Min)

Über Weihnachten wird noch mal aufgestockt

Verstöße gegen die Maskenpflicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind nach Angaben von Personenverkehrsvorstand Berthold Huber inzwischen die "absolute Ausnahme". "Damit das so bleibt und sich unsere Kunden noch sicherer fühlen, erhöhen wir zu Weihnachten erneut die Kontrollen", kündigte er an. Um täglich mehr Sitzplätze zur Einhaltung des Mindestabstands anbieten zu können, will die Bahn zudem vom 18. bis 27. Dezember Sonderzüge einsetzen.

Desinfektion von Bussen in Osnabrück

Auch einige lokale Verkehrsunternehmen wollen mit neuen Hygienekonzepten den Infektionsschutz verbessern. So sind etwa in Osnabrück seit der vergangenen Woche spezielle Teams im Einsatz, die die Busse desinfizieren und reinigen.

