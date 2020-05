Märchenbuch von JK Rowling online veröffentlicht

NDR Info - 28.05.2020 06:54 Uhr

Erstmals veröffentlicht Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling ihr Werk "The Ickabog" - und zwar kostenlos im Internet. So wolle sie Kindern in Corona-Zeiten etwas Gutes tun