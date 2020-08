MV Werften: Genting strebt Verkauf ans Land an Sendung: NDR Info | 26.08.2020 | 14:00 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 02.09.2020

Der wegen der Corona-Krise in Finanznöte geratene Genting-Konzern will die MV Werften offenbar an das Land Mecklenburg-Vorpommern verkaufen. Reporterin Carolin Kock mit Einzelheiten.