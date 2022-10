MPK-Gastgeber Weil: Bürger brauchen Klarheit bei Entlastungen Stand: 20.10.2022 21:01 Uhr Im Fokus der MPK in Hannover stehen in diesen Tagen Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise und die Unterbringung von geflüchteten Menschen.

Am Donnerstag bekräftigten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf der MPK ihre Forderung nach konkreten Entlastungen vom Bund in der Energiekrise. Eine Einigung von Bund und Ländern sei dringend geboten, sagte Niedersachsens Landeschef und MPK-Gastgeber Stephan Weil (SPD). "Die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft brauchen Klarheit darüber, mit welchen Erleichterungen bei den Energiepreisen sie in den nächsten Monaten rechnen können", so Weil.

Bundesminister Lindner und Habeck zu Gast bei MPK

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt nicht nach Hannover. Er nimmt erst wieder an der kommenden Bund-Länder-Runde am 2. November teil, für die dann konkrete Entscheidungen erwartet werden. Dafür sind am Freitag Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu Gast in Hannover-Herrenhausen. Habeck hat angekündigt, einen Zwischenbericht zum Vorschlag für eine Strom- und Gaspreisbremse vorzulegen. Diese soll die drastisch gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges für die Menschen abfedern.

VIDEO: Hannover: Länderchefs beraten über Energiekrise und Geflüchtete (20.10.2022) (2 Min)

Länder fordern mehr Tempo und Details bei Entlastungen

Derweil kritisierte Weil die Arbeit der Expertengruppe des Bundes. "Mir leuchtet der von der Expertenkommission vorgeschlagene zeitliche Ablauf nicht ein: Im Dezember wird eine Abschlagzahlung der Gaskunden übernommen, im Januar und Februar sollen die hohen Preise gelten und erst ab März dann der Gaspreisdeckel wirken", sagte Weil. Nach einer Entlastung im Dezember dürfe keine umso höhere Belastung im Januar und Februar folgen. Auch NRW-Landeschef Hendrik Wüst (CDU) setzt große Hoffnungen in das Gespräch mit den Bundesministern und wünscht sich eine Konkretisierung der Pläne. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein Anrecht darauf zu wissen, wie sie kalkulieren müssen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erhofft sich mehr Tempo beim Zeitplan für den Gaspreisdeckel. Es müsse zügig ein Signal an Privatpersonen, Betriebe und soziale Einrichtungen geben, dass "eine Entlastung spürbar kommt".

Wohnraum für Geflüchtete: Weil will schnelle Entscheidung

Ein weiteres Thema ist die Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften. "Die sind jetzt doch deutlich entscheidungsreif, da wollen wir schnell zu Potte kommen", sagte Weil am Donnerstag. Weil betonte, beim Wohnraum für Flüchtlinge müsse es Hilfen des Bundes und der Länder geben: "Hier müssen Finanzierungsfragen dringend geklärt werden." Über diese Frage wolle die Runde mit Finanzminister Lindner diskutieren. Die Länder würden sich als Sachwalter der Kommunen gegenüber dem Bund sehen.

49-Euro-Ticket: Finanzierungsdetails noch unklar

Bei den Gesprächen in Hannover ging es auch erneut um das geplante bundesweite Ticket für den Öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV). Auch hier soll es spätestens nach der Bund-Länder-Runde am 2. November Konkretes zu verkünden geben. Bei einer Verkehrsministerkonferenz in der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder generell darauf verständigt, ein Ticket zum Preis von 49 Euro im Monat einzuführen. Es soll als Abonnement angeboten werden, das jederzeit kündbar sein soll. Die Länderchefinnen und Länderchefs wollen nun über Details der Finanzierung diskutieren und fordern vom Bund zudem generell mehr Geld für den Nahverkehr.

Weil: "Land steht vor großen Herausforderungen"

Weil hatte nach der Übernahme des MPK-Vorsitzes angekündigt, dass der Zeitraum von großen Aufgaben geprägt sei: Der Krieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise und die enormen Preissteigerungen "verunsichern viele Menschen und stellen unser Land vor große Herausforderungen", so Weil. Wirtschaft und Gesellschaft würden ein entschlossenes und gut aufeinander abgestimmtes Handeln von Bund und Ländern erwarten, so Weil. "Die MPK ist hier ein wichtiges Gremium zur Koordinierung der Länder untereinander sowie als Interessenvertreterin der Länder gegenüber dem Bund."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 20.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Sozialpolitik Energiekrise