MPK: Energiekrise, Maskenpflicht und 49-Euro-Ticket im Fokus Stand: 08.12.2022 15:53 Uhr Zum voraussichtlich letzten Mal in diesem Jahr treffen sich die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer heute zur Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Dabei stehen die Situation der Ukraine-Geflüchteten, die Energiekrise, die Corona-Maßnahmen und das 49-Euro-Ticket im Mittelpunkt.

Am Vormittag kamen die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zu ihrer Besprechung zusammen. Themen der Konferenz in Berlin sollen unter anderem die Folgen des Ukraine-Kriegs, die Energiekrise und die Corona-Lage sein. Außerdem steht das angestrebte deutschlandweite 49-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr auf dem Programm. Am Nachmittag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länderchefs in den Austausch treten. Für den Abend ist eine Pressekonferenz mit Scholz, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als Vorsitzendem und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als stellvertretendem Vorsitzenden der MPK, geplant.

Streit um Finanzierung des 49-Euro-Tickets

Um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr gibt es weiter Streit. Die Länder verlangen vom Bund, auch möglicherweise anfallende Mehrkosten hälftig mitzutragen. Es habe einen Konsens über eine hälftige Aufteilung zwischen Bund und Ländern gegeben, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Weil nach Beratungen der Länder. Derzeit sei aber festzustellen, dass der ursprünglich geplante Kostenrahmen "wahrscheinlich nicht haltbar" sein werde. "Das muss besprochen und hoffentlich auch geklärt werden", sagte Weil. NRW-Ministerpräsident Wüst warnte, dass die Kalkulation des Tickets mit 49 Euro zu niedrig sei. Die Verkehrswirtschaft habe mit 69 Euro kalkuliert.

Weil: Weiter kein Eigenanteil der Länder an Bundesprogramm für Unternehmen

Weil äußerte sich auch zu einer finanziellen Beteiligung der Länder an einem Bundesprogramm für mittelständische Unternehmen in der Energiekrise: "Die Position der Länder ist klar: Wir halten es nicht für angemessen, da zu einem Eigenanteil zu kommen, denn die meisten Länder sind mit eigenen großvolumigen Programmen in derselben Richtung am Start." Es gehe nun darum, die Aktivitäten von Bund und Ländern abzustimmen. "Das könnte heute gelingen", sagte er. Der Bund könne die von den Ländern geplanten Maßnahmen unterstützen, solle aber auf einen "umfangreichen Katalog von Voraussetzungen" verzichten.

Schwesig für weitere Entlastungen in der Energiekrise

Vor dem Treffen hatte Mecklenburg-Vorpommern auf weitere Entlastungen in der Energiekrise gedrängt. Landesregierungschefin Manuela Schwesig forderte auf NDR Info, auch Unternehmen und Menschen zu helfen, die mit Öl, Pellets oder Briketts heizen. Der Winter sei da und man brauche heute klare Ergebnisse. Die SPD-Politikerin will sich außerdem dafür einsetzen, dass sich Bund und Länder auf eine Härtefallregelung für kleine und mittelständische Unternehmen einigen. "Wir müssen da jetzt zu Potte kommen", meinte auch NRW-Ministerpräsident Wüst.

Offene Streitpunkte: Isolationspflicht und Maskenpflicht im ÖPNV

Nachdem sich die Verkehrsminister der Länder auf ihrer Sonderkonferenz am vergangenen Dienstag nicht auf einen Endtermin für die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr einigen konnten, wurde dieser Punkt nun an die MPK weitergegeben. Die Verständigung sieht vor, möglichst eine bundesweit einheitliche Regelung anzustreben, wie Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz mitteilte. Allerdings konnte man sich nicht auf ein konkretes Datum einigen. Sachsen-Anhalt und Bayern lassen bereits in dieser Woche die Maskenpflicht im ÖPNV auslaufen.

AUDIO: Verkehrsminister uneinig bei Maskenpflicht in Bus und Bahn (6 Min)

Mit Blick auf die in einigen Bundesländern wie in Schleswig-Holstein bereits aufgehobene Isolationspflicht bei Corona-Infektionen erwartet Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht, dass diese Maßnahme nach der Ministerpräsidentenkonferenz Geschichte sein wird. "Ich glaube nicht, dass es so kommen wird", sagte er. Lauterbach mahnte zugleich zur Geduld: "Wir sind vor einer letzten Winterwelle, das müssen wir noch einmal schaffen." Wenn etwa die Isolationspflicht aufgehoben würde, gingen mehr Menschen infiziert zur Arbeit und würden andere Mitarbeiter und im Fall infizierter Pflegekräfte Heimbewohner gefährden.

Planungsbeschleunigung kein Thema - Kritik von Wüst

NRW-Ministerpräsident Wüst warnte eindringlich davor, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren von größeren Bauprojekten weiter auf die lange Bank zu schieben. "Es wäre gut gewesen, wenn wir noch in diesem Jahr dazu mit dem Bundeskanzler zusammengekommen wären und dabei etwas herauskommen wäre", sagte Wüst dem "Westfälischen Anzeiger". Es sei enttäuschend, dass dieses wichtige Thema von der Tagesordnung für die MPK genommen worden sei. "Verabredet war, einen Pakt für Planungsbeschleunigung zu beschließen", so Wüst. Bisher habe der Bund jedoch noch keine ausreichenden Vorschläge zur Planungsbeschleunigung gemacht.

