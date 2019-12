Stand: 29.12.2019 07:04 Uhr

Lufthansa-Streik: In Hamburg mindestens 32 Flüge storniert

Auf Flugreisende der Lufthansa-Tochter Germanwings kommt trotz eines neuen Angebots der Arbeitgeber zu Wochenbeginn und über Silvester ein weiterer Streik zu. Wie aus einer Übersicht auf der Internetseite des Unternehmens hervorgeht, fallen am Montag zwölf innerdeutsche Flüge von und nach Hamburg aus, an Silvester sind es 18 innerdeutsche Flüge und je ein Hin- und Rückflug nach Wien. Germanwings ist laut Konzernangaben noch mit 30 Flugzeugen und 1.400 Mitarbeitern, davon 800 in der Kabine, für die Nachfolgemarke Eurowings unterwegs.

Noch keine Infos über Flugausfälle am 1. Januar

Die Gewerkschaft Ufo hatte am Freitag auf ihrem YouTube-Kanal mitgeteilt, dass der Ausstand am Montag, 30. Dezember, um 0 Uhr beginnen und bis 1. Januar um Mitternacht dauern solle. Für den 1. Januar gab es zunächst noch keine Angaben. Eine Sprecherin des Hamburger Flughafens sagte, erst 24 Stunden vorher stehe Eurowings' Planung definitiv fest, Passagiere sollten sich auf der Website informieren. Zunächst beziehe sich der Streikaufruf laut Gewerkschaft nur auf Germanwings. Mögliche weitere Streiks sollten erst nach dem 2. Januar verkündet werden, so Ufo.

Gewerkschaft kritisiert, Germanwings betreibe "Spielchen"

Germanwings bot den Beschäftigten am Tag nach der Streikankündigung an, "den Tarifvertrag Teilzeit der Lufthansa vollumfänglich und mit sofortiger Wirkung" zu übernehmen. Ufo-Sprecher Nicoley Baublies sagte daraufhin: "Sollte das tatsächlich helfen, werden wir den Streik absagen." Doch kurze Zeit später teilte am Sonnabend die Tarifkommission der Gewerkschaft mit, Germanwings versuche ein "Spielchen", das Angebot sei nicht ausreichend um den Streik abzusagen. Ufo habe klare Forderungen aufgestellt und würde darüber "zur Not" auch noch am Sonntag verhandeln. Indirekt drohte die Gewerkschaft aber auch damit, dass der Streik länger dauern könnte als drei Tage.

Lufthansa: "Arbeitskampf wird für persönliche Interessen missbraucht"

Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser erklärte, es werde offensichtlich ein Arbeitskampf für persönliche Interessen missbraucht. Der Konflikt sei für das Unternehmen kaum lösbar, da Ufo sich seit Wochen weigere, schriftlich konkrete Forderungen ihres Beauftragten mitzuteilen.

Kernthemen der Auseinandersetzung sind Zulagen und Arbeitsbedingungen. Ufo und Lufthansa streiten aber auch darüber, ob die Gewerkschaft überhaupt vertretungsberechtigt ist. Wegen des Konflikts hatte es zuletzt im November Streikaktionen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften gegeben. Dabei waren rund 1.500 Flüge ausgefallen.

