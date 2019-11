Stand: 08.11.2019 00:10 Uhr

Lufthansa-Streik: Auch heute viele Flugausfälle

Heute geht der Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa weiter. In Hamburg werden voraussichtlich erneut 16 Flüge von und nach Frankfurt ausfallen. Zwischen München und Hamburg sind 13 Hin- und Rückflüge gestrichen, 6 finden laut Flugplan statt. In Hannover seien 10 der 16 geplanten Lufthansa-Abflüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Von Bremen aus fliegt die Lufthansa sonst täglich zwölf Mal ab - voraussichtlich acht Verbindungen werden ausfallen. In Münster/Osnabrück sollen erneut zwölf Abflüge und Starts ausfallen.

Laut Sonderflugplan der Lufthansa sollen heute weltweit rund 600 Flüge ausfallen. Der Streik endet um 24 Uhr. Auch für Sonnabend werden jedoch zunächst noch einige Absagen erwartet, weil Maschinen und Crews nicht an den richtigen Einsatzorten sind.

Lufthansa-Streik: Viele Flüge fallen aus NDR Info - 07.11.2019 14:00 Uhr Bei der Lufthansa läuft ein zweitägiger Streik der Flugbegleiter. Auch in Hamburg und Hannover fallen Donnerstag und Freitag viele Flüge aus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Überall Ausfälle am Donnerstag

Am Donnerstag war die Lage an den Flughäfen entspannt geblieben, weil die Arbeitsniederlegung einige Tage zuvor angekündigt worden war. Die meisten Passagiere hätten sich über den Status ihrer Flüge erkundigt und seien dementsprechend gut informiert, sagte eine Sprecherin des Hamburger Flughafens. Am Donnerstag waren in Hamburg 27 Starts und 27 Landungen ausgefallen. Am Airport Hannover waren 11 von 16 Flügen gestrichen worden. Laut einer Flughafen-Sprecherin waren in Münster/Osnabrück zwölf Flüge ausgefallen. In Bremen waren neun Flüge nicht durchgeführt worden.

Umbuchen oder auf die Bahn umsteigen

Betroffene Reisende sollten sich vorab auf der Lufthansa-Internetseite informieren, ob ihr Flug wie geplant stattfindet. Kunden können ihren gebuchten Flug kostenlos umbuchen oder auf innerdeutschen Strecken die Bahn nutzen. Eine Entschädigung soll es für Passagiere, die vom Streik betroffen sind, nicht geben.

Flüge in Rostock-Laage werden nicht bestreikt

Am Flughafen Rostock-Laage werden die Lufthansa-Flüge von und nach München weiter wie geplant stattfinden, wie NDR 1 Radio MV berichtet. Denn von dort fliegt nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin die Lufthansa CityLine, die nicht vom Streik betroffen ist.

Lufthansa strebt Schlichtung an

Am Donnerstagmorgen teilte die Lufthansa mit, dass sie im Tarifstreit mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo eine Schlichtung anstrebe. Das Unternehmen wolle mit allen drei Gewerkschaften der Kabine Gespräche aufnehmen, sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr. Die Kabinen-Gewerkschaft Ufo zeigte sich kurz darauf bereit, mit der Lufthansa in Gespräche über eine Schlichtung einzutreten. Man werde die Gespräche über das Wochenende wahrnehmen, erklärte ein Ufo-Vertreter am Donnerstag. Ufo werde von einer Ausweitung auf andere Flugbetriebe des Konzerns absehen.

Höhere Spesen und Zulagen gefordert

Ufo fordert für etwa 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverträge. In dem Tarifkonflikt geht es aber auch um die vom Konzern aufgeworfene Frage, ob Ufo überhaupt die Vertretungsbefugnis für das Kabinenpersonal hat.

Weitere Informationen Flugausfälle, Verspätungen und Pleiten - was nun? Immer wieder kommt es zu Flugausfällen und Verspätungen für Reisende. Wann darf man sein Ticket stornieren? Was passiert bei einem Streik, was bei einer Insolvenz? Ein Überblick über die Rechte. mehr Sind Inlandsflüge von Hamburg verzichtbar? Jeder dritte Passagierflug am Hamburger Flughafen ist ein Inlandsflug. Die klimafreundlichere Bahn ist in der Regel nur dann eine Alternative, wenn die Reise nicht länger als drei Stunden dauert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 07.11.2019 | 16:20 Uhr