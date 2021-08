Lokführerstreik sorgt weiter für Zugausfälle und -verspätungen Stand: 24.08.2021 00:01 Uhr Mit weitreichenden Einschränkungen bei der Deutschen Bahn setzt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) heute ihren Streik im Bahnverkehr fort.

Die Arbeitsniederlegungen sollen noch bis Mittwoch, 2.00 Uhr, dauern und betreffen sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr. Auch bei den S- und Regionalbahnen gibt es Ausfälle und Verspätungen. Die Bahn rief dazu auf, Reisen soweit möglich zu verschieben.

Für Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurden Ersatzfahrpläne herausgegeben. Nach Angaben der Bahn funktioniert der Notfahrplan gut, man könne etwa 30 Prozent der Verbindungen anbieten, statt wie befürchtet nur 25 Prozent. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollte rund 40 Prozent des Angebots bestehen bleiben. Hier schwanke jedoch die Anzahl der angebotenen Züge je nach Region stark.

Viele Züge fallen aus

Im Fernverkehr sollen beispielsweise zwischen Westerland und Niebüll alle zwei Stunden Züge fahren. Ebenso zwischen Bremen und Osnabrück und auf vielen anderen Strecken. Zwischen Hamburg und Lübeck soll es einen stündlichen Rhythmus geben. Von Berlin nach Hamburg hingegen fielen am Montagvormittag alle Verbindungen weg. Reisende mussten den Umweg über Hannover nehmen. Auf ausgewählten Hauptstrecken - etwa zwischen Berlin-Köln, Hamburg-Köln, Hamburg-Frankfurt und München-Stuttgart - sollen die Fernzüge im Zwei-Stunden-Takt fahren.

Ausfall von Regionalzügen und S-Bahn in Hamburg

Im Regionalverkehr fallen folgende Linien komplett aus: RE7 Stralsund - Greifswald, RB17/18 Wismar - Schwerin - Ludwigslust, RB24 Zinnowitz - Peenemünde, RB25 Velgast - Barth, RB 76 Kiel Hbf - Kiel Oppendorf. In Hamburg müssen sich Fahrgäste der S-Bahn darauf einstellen, dass die Linien S31, S2 und S11 während des Streiks nicht fahren. Beim Betrieb der Linien S1, S21 und S3 werde versucht, einen 20-Minuten-Takt aufrecht zu erhalten.

Auch Fahrgäste der S-Bahn in Niedersachsen müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die S5 zum Flughafen Hannover verkehrte am Montag nur im Stundentakt zwischen Hannover Flughafen und Hameln/Bad Pyrmont, zwischen Hameln und Paderborn im Dreistundentakt. Die Linien der S3 (Hildesheim Hbf - Lehrte - Hannover Hbf) fielen aus. Alternativ fahren auf der Strecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte die Züge der Westfalenbahn.

Bahn: Kulante Ticket-Regelungen, Sylt-Shuttle fährt

Erneut richtete die Bahn die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein. Gebuchte Tickets für Fahrten am Montag, Dienstag oder Mittwoch können der Bahn zufolge bis einschließlich 4. September flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden. Auch bei Spar- und Super-Sparpreisen werde die Zugbindung entsprechend aufgehoben. Das Sylt-Shuttle soll zudem vom Streik nicht betroffen sein. Auch die Züge der AKN und der Nordbahn sind nach Angaben des Unternehmens bisher nicht betroffen. Bei Flixbus und Flixtrain stieg die Nachfrage, wie das Unternehmen Flixmobility mitteilte. Ähnlich äußerte sich die Mitfahrplattform Blablacar, die neben Mitfahrgelegenheiten auch Fernbusreisen vermittelt.

GDL-Chef: Bahn-Verantwortliche sind "Nieten in Nadelstreifen"

Um den Streik abzuwenden, hatte die Bahn der Gewerkschaft am Sonntag angeboten, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. GDL-Chef Claus Weselsky kritisierte, die Offerte sei das Papier nicht wert, auf dem sie stehe. Auf NDR Info bezeichnete Weselsky den Vorschlag am Montag als "dummfrech" und "grenzwertig". Die Bahn habe in ihrem Angebot keine Zahlen genannt - weder bei den Prozenten der Lohnerhöhung, noch bei der Laufzeit und noch was die Höhe der Corona-Prämie betrifft.

Die GDL fordert neben 3,2 Prozent mehr Geld unter anderem auch eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Weselsky betonte erneut, dass ein verbessertes Angebot der Deutschen Bahn Voraussetzung für weitere Verhandlungen sei. Es sei nichts vorgelegt worden, was nicht schon im Juni vorgelegen hätte. Einen Schlichter einzuschalten, lehnt Weselsky ab. Die Bahn-Manager seien "Nieten in Nadelstreifen". Diese müssten begreifen, dass man einen Tarifkonflikt nur durch "echte Angebote" beenden könne. Für die Kunden hoffe er, dass der Streik möglichst bald beendet sei. Für die Mitarbeiter könne er "gar nicht lange genug gehen".

Bahn: GDL handelt rücksichts- und verantwortungslos

Bahn-Sprecher Achim Stauß kritisierte am Montagmorgen die Absage der Gewerkschaft. "Das zeigt, der GDL geht es um einen politischen Kampf und nicht um eine Lösung am Verhandlungstisch." Die GDL-Spitze richte Schaden an, "ohne Rücksicht auf die Fahrgäste, ohne Rücksicht auf den Großteil unserer Beschäftigten und ohne Rücksicht auf das Unternehmen DB. Das ist verantwortungslos."

"Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen", hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Sonntagmorgen mitgeteilt. Das Geld sollte laut Bahn für 2021 ausgezahlt werden. Einen Betrag nannte Seiler nicht. Die Rückkehr an den Verhandlungschef sei aber möglich.

