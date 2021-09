Lokführergewerkschaft GDL und Bahn erzielen Tarifeinigung Stand: 16.09.2021 11:11 Uhr Der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL ist gelöst. Das teilten die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU), heute mit. Sie hatten in den Verhandlungen vermittelt.

Die Bahn und die GDL verständigten sich auf Lohnerhöhungen von insgesamt 3,3 Prozent für die Beschäftigten. Zum 1. Dezember 2021 steigen die Bezüge zunächst um 1,5 Prozent, dann am 1. März 2023 um weitere 1,8 Prozent, wie beide Seiten mitteilten. Am 1. Dezember erhalten die Beschäftigten außerdem je nach Lohngruppe eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro. Am 1. März 2022 soll eine weitere Corona-Prämie von einheitlich 400 Euro fließen. Die GDL willigte demnach in die geplante Umstrukturierung der betrieblichen Altersvorsorge ein. Das bisherige System der Zusatzrente werde ab 2022 nur für Bestands-Mitarbeiter fortgesetzt. Erstmals schließt die GDL neben dem Zugpersonal auch Tarifverträge für Mitarbeitende in Werkstätten und in der Verwaltung, jedoch nicht für die Infrastruktur.

Geeinigt haben sich beide Seiten demnach auch auf ein Verfahren, mit dem festgestellt wird, welche Gewerkschaft in den jeweiligen Bahn-Betrieben die Mehrheit hat. Davon hängt nach dem Tarifeinheitsgesetz ab, welcher Tarifvertrag angewandt wird. Die GDL hat in 16 der rund 300 Bahn-Betriebe die Mehrheit, in 71 Betrieben muss es noch festgestellt werden.

Weselsky: "Ein guter Kompromiss"

GDL-Chef Claus Weselsky sprach bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bahn-Vorstand Martin Seiler in Berlin von einem guten Kompromiss. "Die Rente ist sicher", sagte er mit Blick auf die Verständigung zu den Betriebsrenten. Seiler sagte, er sei froh, dass die Verhandlungen nun abgeschlossen werden konnten: "Der gordische Knoten ist gelöst." Der Brückenschlag zwischen Kunden, Mitarbeitern und Unternehmen sei gelungen. Bahn und GDL dankten Weil und Günther für deren Vermittlung. In dem Tarifstreit hatte es mehrere Streikrunden gegeben. Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag vergangener Woche beendet.

Günther und Weil: Gute Nachricht für Reisende

Günther sprach von einer guten Nachricht für alle Kundinnen und Kunden der Bahn. "Am Ende steht jetzt ein Ergebnis, das von allen Beteiligten getragen wird." Weil sagte, die Beteiligung von Außenstehenden sei angesichts der zunächst recht verfahrenen Situation wohl nützlich gewesen. Die beiden Politiker seien vom Deutschen Beamtenbund und dem Deutschen Gewerkschaftsbund angesprochen worden, sagte Weil. Alle im Unternehmen könnten sich über das Ergebnis freuen.

EVG will bei der Bahn nachverhandeln

Bei der Bahn ist der Tarifkonflikt nach den Verhandlungen mit der GDL möglicherweise aber noch nicht beendet. Die größere Bahn-Gewerkschaft EVG kündigte heute an, dem Unternehmen ihrerseits einen Forderungskatalog vorzulegen. "Wir bereiten uns auf Verhandlungen vor, aber auch auf Maßnahmen bis hin zum Arbeitskampf", sagte Klaus-Dieter Hommel, Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), der Deutschen Presse-Agentur. Das geschehe aber in Ruhe und ohne Hektik. Die EVG hatte schon im vergangenen Jahr eine Einigung mit der Bahn erzielt; sie beinhaltet aber ein Sonderkündigungsrecht für den Fall, dass eine andere Gewerkschaft mehr herausholt.

Hommel kritisierte die Beteiligung von Weil und Günther an den Verhandlungen deutlich als Einmischung der Politik: "Das ist ein Schlag ins Kontor der Tarifautonomie." Dem im vergangenen Jahr mit dem Bund und dem Unternehmen geschlossenen "Bündnis für unsere Bahn" sei die Geschäftsgrundlage entzogen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 16.09.2021 | 10:00 Uhr