Lokführer streiken weiter: Nur ein Viertel der Züge fährt Stand: 12.08.2021 07:41 Uhr Bis morgen früh wollen Lokführer den Personenverkehr der Bahn bestreiken. Der bundesweite Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird also auch heute in Norddeutschland starke Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr mit sich bringen.

Die Deutsche Bahn hat im Fernverkehr etwa 75 Prozent der Verbindungen gestrichen. Im Regionalverkehr gebe es "starke Einschränkungen". Auch heute wird sich die Lage nicht entspannen. Mithilfe eines Ersatzfahrplans soll ein Mindestangebot aufrecht erhalten werden - auch in Niedersachsen und Bremen. "Wie gestern, gilt der Ersatzfahrplan auch heute. Er ist heute Morgen stabil angelaufen", sagte ein Bahn-Sprecher. Züge der RB 45 (Braunschweig Hauptbahnhof - Schöppenstedt) und der RB 46 (Braunschweig Hauptbahnhof - Herzberg (Harz)) verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt. Die RE 9 wird auf dem Streckenabschnitt Osnabrück Hauptbahnhof - Bremen voraussichtlich ebenfalls im Zweistundentakt bedient. Züge der Linien RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen) verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt kombiniert. Die Linie RB 86 verkehrt zwischen Einbeck und Salzderhelden voraussichtlich im Pendelverkehr. Züge der RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hauptbahnhof) werden heute mindestens im Zweistundentakt bedient. Auch Fahrgäste der S-Bahn müssen sich weiterhin auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Wie bereits gestern verkehrt die S5 zum Flughafen Hannover etwa nur im Stundentakt, ebenso die S4. Die Linien S1 und S2 sollen im Zweistundentakt angeboten werden. Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn ihr Angebot auf ein Viertel reduziert. Im Regionalverkehr werden etwa 40 Prozent des Verkehrs aufrechterhalten. "Es gibt aber regionale Unterschiede", sagte der Bahn-Sprecher. Streikschwerpunkte seien die östlichen Bundesländer.

In Mecklenburg-Vorpommern wird auf der Linie RE 1 zwischen Rostock und Hamburg weiterhin ein Ersatzangebot mit Zügen oder Bussen eingerichtet, ebenso auf den Linien RE 3, 4 und 5. Die RB 23/24 wird durch einen Busnotverkehr ersetzt. Für die S-Bahnlinien S1/S2/S3 Warnemünde - Rostock - Schwaan/Laage - Güstrow gilt ein Ersatzfahrplan. Auf den Linien RE7 Stralsund - Greifswald, RB17/18 Wismar - Schwerin - Ludwigslust sowie RB25 Velgast - Barth kann laut Deutsche Bahn weder ein reduzierter Ersatzfahrplan noch ein Busersatzverkehr angeboten werden.

In Schleswig-Holstein ist vor allem der Regionalverkehr betroffen. Züge der RB 64 (Bad St. Peter-Ording - Husum), der RE 72 zwischen Flensburg und Kiel, der RE 74 zwischen Husum und Kiel, der RB 76 (Kiel Hauptbahnhof - Kiel Oppendorf), der RE 83/RB 84 (Kiel Hauptbahnhof - Lübeck Hauptbahnhof/Kiel Hauptbahnhof - Lübeck Hauptbahnhof - Lüneburg), der RB 85 (Puttgarden - Lübeck Hauptbahnhof) und der RB 86 zwischen Lübeck Hauptbahnhof und Lübeck-Travemünde fallen aus. Auf diesen Strecken können Passagiere vereinzelt auf Busse ausweichen. Mithilfe eines Ersatzfahrplan soll auch im Norden ein Mindestangebot aufrecht erhalten werden. "Wie gestern gilt der Ersatzfahrplan auch heute. Er ist heute Morgen stabil angelaufen", sagte ein Bahn-Sprecher. So wird zwischen Westerland (Sylt) und Niebüll überwiegend ein Zweistundentakt mit einer Verdichtung zu den Hauptverkehrszeiten angeboten. Zwischen Niebüll und Husum fahren vereinzelt Züge. Der Autotransport nach Sylt ist laut Deutsche Bahn nicht von den Streikmaßnahmen betroffen, hier gilt der Regelfahrplan.

In Hamburg wird auch der S-Bahn-Verkehr bestreikt. "Auf allen Strecken des S-Bahn-Netzes wollen wir jeweils mit den Linien S1, S21 und S3 einen 20-Minuten-Takt anbieten", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Linien S31 und die Verstärkerlinien S2 und S11 müssten jedoch bis Freitag früh ausfallen. Nicht direkt betroffen von den Aktionen sind die Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge der Streiks möglich.

Deutsche Bahn: Reisen möglichst verschieben

Die Deutsche Bahn informiert auf ihrer Website und unter der kostenlosen Hotline-Nummer 08000 99 66 33 über gestrichene Verbindungen und Ersatzfahrpläne. Das Unternehmen bat seine Kunden darum, nicht zwingend notwendige Fahrten zu verschieben. Vorstandsmitglied Martin Seiler sagte, den Fahrgästen wolle man maximale Kulanz gewähren.

GDL: "Streikbeteiligung ist sehr hoch"

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) äußerte sich gestern zufrieden mit dem Auftakt des Arbeitskampfes. "Die Streikbeteiligung ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Bezirks Nord. In Niedersachsen seien am Mittwochmorgen einige Stellwerke nicht besetzt gewesen. Kollegen aus allen Bereichen, etwa Fahrdienstleiter, würden sich ebenfalls beteiligen. "Auch im Güterverkehr sind zahlreiche Züge stehen geblieben."

Bereits am Dienstagabend hatte ein Streik im Frachtverkehr bei der DB Cargo begonnen. Zuvor hatten sich die GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung für den Streik ausgesprochen, um ihre Lohnforderungen durchzusetzen.

Deutsche Bahn bietet weitere Verhandlungen an

Bahn-Vorstandsmitglied Seiler kritisierte, die GDL habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt. Das Unternehmen rief die GDL zurück an den Verhandlungstisch. Es lägen für deren Forderungen Lösungsvorschläge vor. GDL-Chef Claus Weselsky sagte hingegen: "Den Arbeitskampf verantwortet das Management der Deutschen Bahn AG." Mögliche weitere Streiks seien vom Verhalten der Arbeitgeberseite abhängig. Eine Entscheidung über weitere Arbeitskampfmaßnahmen solle in der kommenden Woche fallen.

Verband Pro Bahn fordert langfristige "Streikfahrpläne"

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte die Form des Streiks. Der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann sagte auf NDR Info, Streik sei das Recht der Gewerkschaft, er treffe aber vor allem die Kunden der Bahn, die wiederum eigentlich meist aufseiten der Streikenden seien. In anderen Ländern gebe es langfristige "Streikfahrpläne" - dort könnten sich die Fahrgäste besser auf Ausstände vorbereiten, sagte Naumann. "Das ist ein vernünftiger Weg, wie man die Interessen der Fahrgäste auf der einen Seite und die Interessen der Gewerkschaft auf der anderen Seite berücksichtigen kann." Leider lehne GDL-Chef Weselsky so etwas in Deutschland bislang ab, kritisierte Naumann.

Streit über Laufzeitbeginn für Tariferhöhungen

Die GDL will 1,4 Prozent Lohnerhöhung und eine "Corona-Prämie" von 600 Euro für das Jahr 2021 sowie eine Erhöhung um 1,8 Prozent für das Jahr 2022 erreichen. Die Laufzeit soll 28 Monate betragen. In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft zuletzt ebenfalls eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten ergänzt durch weitere Leistungen etwa bei der Altersvorsorge und einen Kündigungsschutz angeboten. Uneinig sind sich die Parteien allerdings bei der Laufzeit und dem Zeitpunkt, ab wann die Lohnerhöhungen gelten sollen. Die Bahn will erst später erhöhen: um 1,5 Prozent ab Januar 2022 und weitere 1,7 Prozent ab März 2023. Laufen soll der Tarifvertrag nach Vorstellung des Unternehmens bis Ende Juni 2024.

Machtkampf der Gewerkschaften

Zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gibt es in der Deutschen Bahn einen Machtkampf. Da die Bahn das Tarifeinheitsgesetz umsetzen muss, gilt bei ihr anschließend nur noch der Vertrag mit der größeren Gewerkschaft. Das ist derzeit meist die EVG. Die GDL versucht daher, mit möglichst hohen Abschlüssen für möglichst viele Beschäftigte Mitglieder zu gewinnen. Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

