Lokführer-Streik legt große Teile des Bahnverkehrs lahm Stand: 11.08.2021 06:02 Uhr Bis Freitag früh wollen Lokführer den Personenverkehr der Bahn bestreiken. Der Ausstand begann heute früh. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr.

"Erste Auswirkungen des Streiks sind spürbar", teilte ein Bahnsprecher am frühen Morgen mit. Der Ersatzfahrplan sei angelaufen. "Zug fällt aus", ist auf vielen Bahnhöfen an den Anzeigetafeln zu verschiedenen Reisezielen zu sehen. Bereits gestern Abend gegen 19 Uhr hatte zudem ein Streik im Frachtverkehr bei der DB Cargo begonnen. "Den Arbeitskampf verantwortet das Management der Deutschen Bahn AG", sagte der Chef der Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) Claus Weselsky. Zuvor hatten sich die Mitglieder in einer Urabstimmung für den Ausstand ausgesprochen. Mögliche weitere Streiks seien vom Verhalten der Arbeitgeberseite abhängig, so Weselsky. Das Unternehmen teilte mit, im Fernverkehr würden etwa 75 Prozent der Verbindungen gestrichen. Auch im Regionalverkehr werde es starke Einschränkungen geben. In Schleswig-Holstein etwa sei mit "massiven Beeinträchtigungen" zu rechnen, ebenso in Niedersachsen und Bremen. In Hamburg soll auch der S-Bahn-Verkehr bestreikt werden.

Appell an Lokführer wegen Sylt-Shuttle

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) appellierte an die GDL, die Sylt-Strecke vom Streik auszunehmen. "Es wäre schön, wenn man Verbindungen, die die einzige Verbindung zum Beispiel zum Festland sind wie die Marschbahn, aus dem Streik rauslassen könnte." Buchholz bat die Tarifparteien, möglichst rasch an den Verhandlungstisch zurückzukehren und schnell zu einer Einigung zu kommen. NDR Schleswig-Holstein berichtete am Dienstagabend, der Sylt-Shuttle sei laut Bahn nicht vom Streik betroffen und solle nach Regelfahrplan fahren.

Nur jeder vierte Fernzug soll fahren - Regionalverkehr "sehr eingeschränkt"

Auf der Website der Deutschen Bahn sind in der "Reiseauskunft" viele gestrichene Fernverbindungen vermerkt. Auch für Reisende im Regionalverkehr gibt es dort ausführliche Hinweise. Außerdem wurde für Bahnkunden die kostenlose Hotline-Nummer 08000 99 66 33 eingerichtet. Nach Angaben des Unternehmens soll am Mittwoch und Donnerstag nur ungefähr jeder vierte im Normalfall geplante Fernzug fahren. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, so die Deutsche Bahn. Sie bat ihre Kunden darum, nicht zwingend notwendige Reisen zu verschieben. Vorstandsmitglied Martin Seiler sagte, den Fahrgästen wolle man maximale Kulanz gewähren.

Weitere Informationen Streik: Was Bahn-Kunden jetzt wissen müssen Ab Mittwoch wollen Lokführer der GDL den Personenverkehr bestreiken. Wie bekommen Bahn-Kunden Geld für Fahrkarten zurück? mehr

Deutsche Bahn bietet weitere Verhandlungen an

"Die GDL-Spitze eskaliert zur Unzeit", sagte Seiler. Da die Bahn systemrelevant sei, warb er dafür, die Kunden - jetzt wo reisen wieder möglich sei - nicht mit einem Streik zu belasten. Er kritisierte, die GDL habe sich nicht an ihre Ankündigung gehalten, den Kunden ausreichend Vorlauf zu lassen, bevor der Streik beginnt. Die Bahn rief die GDL zurück an den Verhandlungstisch. Es lägen für deren Forderungen Lösungsvorschläge vor.

Verband Pro Bahn: "Deutlich zu kurzfristig"

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte den angekündigten Streik der GDL ebenfalls. "Das ist deutlich zu kurzfristig", sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Die Kunden brauchten mehr Zeit, um ihre Reisen umzuplanen. "Ein Streik richtet sich bei der Bahn nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen weite Teile der Bevölkerung. Viele Fahrgäste können nicht ausweichen."

AUDIO: Kommentar zum Bahnstreik: "Der GDL bleibt gar nicht anders übrig" (3 Min) Kommentar zum Bahnstreik: "Der GDL bleibt gar nicht anders übrig" (3 Min)

Streit um Laufzeitbeginn für Tariferhöhungen

Die GDL will 1,4 Prozent Lohnerhöhung und eine "Corona-Prämie" von 600 Euro für das Jahr 2021 sowie eine Erhöhung um 1,8 Prozent für das Jahr 2022 erreichen. Die Laufzeit soll 28 Monate betragen. In dem Tarifkonflikt hatte die Bahn der Gewerkschaft zuletzt ebenfalls eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent in zwei Schritten ergänzt durch weitere Leistungen etwa bei der Altersvorsorge und einen Kündigungsschutz angeboten. Uneinig sind sich die Parteien allerdings bei der Laufzeit und dem Zeitpunkt, ab wann die Lohnerhöhungen gelten sollen. Die Bahn will erst später erhöhen: um 1,5 Prozent ab Januar 2022 und weitere 1,7 Prozent ab März 2023. Laufen soll der Tarifvertrag nach Vorstellung des Unternehmens bis Ende Juni 2024.

Machtkampf der Gewerkschaften

Zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gibt es in der Deutschen Bahn einen Machtkampf. Da die Bahn das Tarifeinheitsgesetz umsetzen muss, gilt bei ihr anschließend nur noch der Vertrag mit der größeren Gewerkschaft. Das ist derzeit meist die EVG. Die GDL versucht daher, mit möglichst hohen Abschlüssen für möglichst viele Beschäftigte Mitglieder zu gewinnen. Die EVG hatte schon im vergangenen Herbst einen Tarifabschluss mit der Bahn unterschrieben. Dieses Jahr gab es eine Nullrunde. Anfang 2022 erhalten die Beschäftigten 1,5 Prozent mehr Geld. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 10.08.2021 | 20:00 Uhr