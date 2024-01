Lokführer-Streik läuft - weite Teile des Bahnverkehrs betroffen Stand: 10.01.2024 06:07 Uhr Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Güterverkehr lief schon seit zwei Stunden, als am Dienstagabend die Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts kam: Es darf gestreikt werden - seit 2 Uhr heute Morgen auch im Personenverkehr.

Damit scheiterte die Bahn in zweiter Instanz mit dem Versuch, den Ausstand gerichtlich zu stoppen. Der Antrag der Bahn auf eine Einstweilige Verfügung werde zurückgewiesen, erklärte Richter Michael Horcher in Frankfurt. Die DB drang nicht mit ihrem Argument durch, dass die GDL nach Gründung einer Leiharbeitergenossenschaft ihre Tariffähigkeit verloren habe. Diese Prüfung sei im Eilverfahren nicht möglich, sagte Horcher zur Begründung. Weitere juristische Mittel gegen den dreitägigen Arbeitskampf sind nicht möglich. GDL-Chef Claus Weselsky begrüßte die Entscheidung: "Wir sind sehr froh darüber, dass wir unsere grundgesetzlich geschützten Rechte weiter ausüben dürfen." Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des DB-Arbeitgeberverbands AGV MOVE erklärte: "Wir haben uns, insbesondere für die Fahrgäste, ein anderes Ergebnis gewünscht, müssen die Entscheidung des Gerichts aber akzeptieren."

Seit heute Morgen um 2 Uhr bis Freitag um 18 Uhr will die GDL nun zum dritten Mal in dieser Tarifrunde den Zugverkehr weitgehend lahmlegen. Güterzüge stehen schon seit Dienstagabend still.

Bereits am Montag war die Bahn mit einem ersten Verbotsversuch vor dem Arbeitsgericht Frankfurt gescheitert. Auch das Unternehmen Transdev Hannover, das die S-Bahn in Hannover betreibt, scheiterte mit einem Versuch, den Streik verbieten zu lassen. Der dreitägige GDL-Streik sei nicht unverhältnismäßig, entschied das Arbeitsgericht Hannover.

Unternehmen: "DB hat sich auf Streik vorbereitet"

"Die DB hat sich auf den drohenden GDL-Streik vorbereitet und plant den Einsatz von Mitarbeitenden und Fahrzeugen entlang eines Notfahrplans", hatte das Unternehmen zuvor mitgeteilt. Dieser eingeschränkte Fahrplan im Regional- und Fernverkehr sei bereits in allen Auskunftsmedien eingepflegt. Der Notfahrplan wäre auch in Kraft getreten - zumindest für Mittwoch - wenn das Gericht den Streik untersagt hätte, so die Bahn.

Notfahrplan soll einige Verbindungen sicherstellen

Die Bahn will mit dem Notfahrplan einige Verbindungen aufrechterhalten. Der Plan ist online abrufbar. Fahrgäste können sich dort oder über die kostenlose Rufnummer (08000 996633) über ihre Fahrtmöglichkeiten informieren. Trotzdem rät das Unternehmen seinen Kunden, geplante Fahrten zu verschieben. Die Zugbindung sei von Mittwoch bis Freitag aufgehoben. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Weitere Informationen Bahn-Streik: Welche Rechte Reisende haben Der Bahnverkehr wird von Mittwoch bis Freitag durch einen Streik massiv beeinträchtigt sein. Was können Bahnkunden tun? mehr

Beim letzten Streik fuhr nur jeder fünfte Fernzug - Auswirkungen auch auf S-Bahnen

Die GDL hatte den Streik am Sonntagabend angekündigt. Bei den beiden zurückliegenden GDL-Warnstreiks konnte die Bahn rund 20 Prozent des üblichen Angebots im Fernverkehr aufrechterhalten. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen je nach Region sehr unterschiedlich. Wie bereits bei den letzten Arbeitsniederlegungen dürfte sich der Streik auch diesmal auf die S-Bahnen auswirken. So erwartet beispielsweise die S-Bahn in Hamburg massive Beeinträchtigungen. Auch die S-Bahn in Rostock werde von dem Ausstand betroffen sein, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Auch die S-Bahn in Hannover wird bestreikt.

Niedersachsen: Zahlreiche Regionalverbindungen betroffen

In Niedersachsen sind landesweit zahlreiche Regionalverbindungen von dem Streik betroffen. Die Bahn weist darauf hin, dass beim Bus-Ersatzverkehr die Kapazitäten begrenzt sind. Außerdem könne es aufgrund der Bauern-Proteste zu Beeinträchtigungen kommen. Nicht betroffen sind die privaten Anbieter Metronom, Enno und Erixx. Die Betreiber haben angekündigt, in den kommenden Tagen an ihren Fahrplänen festhalten zu wollen. Allerdings könne der Warnstreik auch bei ihnen dazu führen, dass einzelne Züge ausfallen oder sich verspäten, zum Beispiel, wenn Stellwerke der Deutschen Bahn in Folge des Streiks nicht besetzt werden können.

Weitere Informationen Bahnstreik: Diese Strecken sind in Niedersachsen betroffen Der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr wird durch den GDL-Ausstand stark beeinträchtigt. Die Bahn rät von Zugreisen ab. mehr

DB-Regio-Verbindungen zwischen SH und Hamburg betroffen

Vom Streik betroffen sind nach Angaben der Bahn voraussichtlich alle Zugstrecken, die von der DB Regio betrieben werden. Das betrifft in Schleswig-Holstein die Verbindungen Hamburg - Neumünster - Kiel/Flensburg, Hamburg - Bad Oldesloe - Lübeck, Lübeck - Travemünde, Lübeck - Neustadt und Hamburg - Büchen.

Weitere Informationen Bahnstreik ab heute: So fahren die Züge in Schleswig-Holstein Bis Freitag wollen die Lokführer der GDL streiken - mit erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr, auch in Schleswig-Holstein. mehr

Der Betreiber der Regionalbahn Erixx will dagegen in den kommenden Tagen an seinen Fahrplänen festhalten. Auch die Nordbahn wird nicht bestreikt und plant, die Zugfahrten auf ihren Strecken regulär durchzuführen. Ebenso werden die Verbindungen der AKN nach Angaben des Betreibers nicht bestreikt. Nur zwischen Neumünster und Neumünster Süd kann es zu Ausfällen kommen, da hier ein Stellwerk von der DB betrieben wird. Der Betreiber des Sylt-Shuttles geht nach jetzigem Stand davon aus, dass die Verbindung vom Streik unberührt bleibt.

MV: Nur sehr begrenztes Zugangebot gesichert

In Mecklenburg-Vorpommern werden voraussichtlich nur auf wenigen Linien vereinzelt Züge oder Ersatz fahren - etwa auf den Verbindungen von Rostock und Schwerin nach Hamburg. Auf den Strecken nach Berlin sollen einzelne Züge fahren.

Die DB bedient im Regionalverkehr mehrere Strecken von und nach Mecklenburg-Vorpommern - etwa den RE1 zwischen Hamburg und Rostock. Verbindungen der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) - etwa zwischen Rostock und Pasewalk und Rostock und Binz auf Rügen - sollen nicht betroffen sein, dort gibt es einen Haustarifvertrag.

Weitere Informationen Bahnstreik in MV läuft: Auswirkungen und Alternativen Bahnreisende müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Ein Notfahrplan sichert nur ein begrenztes Angebot zu. mehr

Fahrgastverband: "Das muss die letzte große Streikrunde sein"

Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte eine zügige Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der GDL. Als demokratischer Verband stehe man "grundsätzlich hinter dem Streikrecht", sagte der bayerische Landesvorsitzende und Bundes-Vize von Pro Bahn, Lukas Iffländer, dem Bayerischen Rundfunk. Allerdings sei das Verständnis bei drei Tagen Streik schon "etwas bemüht". Gut sei, dass die Gewerkschaft den Streik diesmal rechtzeitig angekündigt habe, so Iffländer. Allerdings müsse das "die letzte große Streikrunde" sein, beide Seiten müssten sich einigen. "Wenn wir Verkehrswende glaubwürdig machen wollen, dann muss das auch bedeuten, dass wir die Bahn zuverlässig und vertrauenswürdig bereitstellen können", sagte Iffländer.

Liegengebliebener ICE verursacht schon am Dienstag Probleme

Bereits am Dienstag geriet der Bahnfahrplan in Teilen Norddeutschlands durcheinander. Grund war ein ICE, der am Morgen auf dem Weg von Hannover nach Bremen in der Nähe von Wunstorf (Region Hannover) liegenblieb. Die rund 250 Reisenden mussten in einen anderen Zug umsteigen und wurden zurück nach Hannover gebracht. Ab 15 Uhr sei die Strecke wieder frei gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Es gab Verspätungen. Davon waren auch die S-Bahnlinien S1 und S3 betroffen, wie das Unternehmen Transdev mitteilte. Die Rede war von "extremen Einschränkungen" zwischen Minden und Hannover Hauptbahnhof sowie Nienburg und Hannover Hauptbahnhof.

"Weihnachtsfrieden" von GDL beendet

Die Gewerkschaft GDL hatte Arbeitskämpfe über die Weihnachtszeit 2023 und den Jahreswechsel bis einschließlich 7. Januar ausgeschlossen. Nun folgt der dritte und den Plänen zufolge bisher längste Ausstand in der laufenden Tarifauseinandersetzung. "Der DB-Konzern hat den Weihnachtsfrieden nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken", teilte die GDL mit.

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hatte die GDL aufgefordert, den Streik abzusagen und stattdessen den vom Unternehmen vorgeschlagenen Verhandlungstermin am Mittwoch wahrzunehmen. "Lösungen kann es nur am Verhandlungstisch geben", sagte Seiler. Vor zwei Tagen habe die Bahn ein erweitertes Angebot vorgelegt, in dem der Konzern der Gewerkschaft bei ihrer Kernforderung zur Arbeitszeit einen großen Schritt entgegengekommen sei.

Weitere Informationen Bahnstreik ab Mittwoch: Warum ein junger Lokführer aus MV die Arbeit niederlegt Bis Freitag soll gestreikt werden. Der Lokführer erklärt, warum er mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten für angemessen hält. mehr

Streit über Verringerung der Wochenarbeitszeit

Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und dem Wettbewerber Transdev hatte die GDL bereits im November für gescheitert erklärt. Knackpunkt ist offenbar die Forderung der GDL nach einer Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Bei ihrem neuen Angebot griff die Bahn erstmals die geringere Arbeitszeit auf. Das Unternehmen lehnt es aber ab, den Mitarbeitenden dafür denselben Lohn zu zahlen. Die Bahn schlägt stattdessen vor, bestehende Wahlmodelle bei der Arbeitszeit auszuweiten.

Beim DB-Konkurrenten Netinera, zu dem unter anderem der Metronom gehört, ist eine verringerte Wochenarbeitszeit bereits beschlossene Sache: Mit der GDL einigte sich das Unternehmen auf eine schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche bereits zu Jahresbeginn 2025.

AUDIO: 97 Prozent Zustimmung - die GDL darf zu unbefristeten Streiks aufrufen (5 Min) 97 Prozent Zustimmung - die GDL darf zu unbefristeten Streiks aufrufen (5 Min)

GDL fordert von Bahn 555 Euro mehr pro Monat

97 Prozent der teilnehmenden GDL-Mitglieder hatten sich in einer Urabstimmung für Arbeitsniederlegungen bei der DB und dem Unternehmen Transdev ausgesprochen. Die Gewerkschaft fordert neben der Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn bot unter anderem elf Prozent mehr Geld in Aussicht - bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Bereits Anfang Dezember 2023 war es zu einem 24-stündigen Warnstreik im Personen- und Güterverkehr gekommen. Den ersten Warnstreik der GDL in der laufenden Tarifauseinandersetzung hatte es im November gegeben.

NDR Info live: Bahnfrust - Wie kommt die DB wieder auf Kurs?

Mit oder ohne Streik - die großen Probleme bei der Deutschen Bahn bleiben: Zugausfälle, Verspätungen, defekte Klimaanlagen, mangelhafte Kommunikation, überfüllte Waggons. Bahnreisende brauchen gute Nerven - und am besten einen großzügigen Zeitpuffer. Wie es besser laufen kann, zeigt ein Blick in die Schweiz: Die Bundesbahnen SBB kommen auf 92,5 Prozent Pünktlichkeit - wobei dort ein Zug bereits bei drei Minuten Verspätung als unpünktlich gilt. In Deutschland ist ein ICE mit bis zu 15 Minuten Verspätung noch "pünktlich" - doch auch das gelang in den vergangenen Monaten weniger als 80 Prozent der DB-Fernzüge.

Wo liegen in Deutschland die Hauptursachen für die Bahn-Dauerkrise? Was wurde versäumt und wie lässt sich die DB wieder auf Kurs bringen? Was können wir von anderen Ländern lernen? Darüber spricht Moderatorin Monika Niedzielski am Mittwoch um 15 Uhr bei NDR Info live voraussichtlich mit Ueli Stückelberger, Direktor beim Schweizer Verband öffentlicher Verkehr, Christine Große, Professorin für Schienenverkehr an der FH Erfurt und Karl-Peter Naumann, Fahrgastverband Pro Bahn.

Weitere Informationen Bahn-Streik: Wie viel Lokführer in SH verdienen Zwei Eisenbahner aus Schleswig-Holstein erklären, warum sie streiken und was ihnen wichtiger ist als Geld. (08.12.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 10.01.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr