Lokführer-Gewerkschaft GDL kündigt Bahnstreik ab Mittwoch an Stand: 08.01.2024 07:33 Uhr Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will mit ihren angekündigten Streiks im Personenverkehr in der Nacht zu Mittwoch beginnen. Der Ausstand soll bis Freitagabend 18 Uhr andauern. Die Deutsche Bahn kritisierte das Vorgehen und kündigte rechtliche Schritte an.

Die GDL kündigte den Streik in einer Mitteilung am Sonntagabend an. Der Güterverkehr soll demnach bereits ab Dienstag um 18 Uhr bestreikt werden. Im Personenverkehr soll der Ausstand am Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen. Der angekündigte Streik könnte wie bereits bei den letzten Arbeitsniederlegungen auch Auswirkungen auf den Verkehr der S-Bahnen haben. So erwarte beispielsweise die S-Bahn in Hamburg laut einer Mitteilung auf "X" (ehemals Twitter) massive Beeinträchtigungen.

Mit dem neuerlichen Streik auf der Schiene meldet sich die GDL nach dem sogenannten "Weihnachtsfrieden" zurück. Die Gewerkschaft hatte Arbeitskämpfe über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel bis einschließlich zum 7. Januar ausgeschlossen. Nun folgt der dritte und längste Ausstand in der laufenden Tarifauseinandersetzung. "Der DB-Konzern hat den Weihnachtsfrieden nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken", teilte die GDL mit.

Deutsche Bahn will gerichtlich gegen GDL-Streik vorgehen

Die Deutsche Bahn will gegen den angekündigten Streik der GDL gerichtlich vorgehen. Einen entsprechenden Eilantrag auf einstweilige Verfügung werde die Bahn beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einreichen, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. "Dieser Streik ist nicht nur absolut überflüssig, sondern wir halten ihn auch rechtlich für nicht zulässig", sagte Personalvorstand Martin Seiler laut Mitteilung.

Seiler sagte, erst vor zwei Tagen habe die Bahn ein erweitertes Angebot vorgelegt, in dem der Konzern der Gewerkschaft bei ihrer Kernforderung zur Arbeitszeit einen großen Schritt entgegengekommen sei. Die Bahn forderte die GDL auf, den Streik abzusagen und stattdessen den vom Unternehmen vorgeschlagenen Verhandlungstermin am Mittwoch wahrzunehmen. "Lösungen kann es nur am Verhandlungstisch geben", betonte Seiler.

Die Bahn kündigte am Sonntagabend außerdem an, dass sie für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr einen Notfahrplan aufstellen wird, der aber nur ein "sehr begrenztes Zugangebot" enthalten werde. "Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", hieß es in einer Online-Information.

GDL sichert Beamtenbund An- und Abreise zu

Bereits im Vorfeld gab es Mutmaßungen über den Termin des Streikbeginns. Grund für die Zeitplanung war offensichtlich auch die am 8. und 9. Januar stattfindende Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds (dbb). Er habe mit GDL-Chef Claus Weselsky verabredet, "dass während der Tagung in Köln keine Streiks stattfinden werden", sagte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Die An- und Abreise sei sichergestellt. "Was danach passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand", so der dbb-Chef. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ist Mitglied im Beamtenbund.

Streit um Verringerung der Wochenarbeitszeit

Die Fronten im Tarifkonflikt sind verhärtet. Die Verhandlungen mit der Bahn und mit dem Wettbewerber Transdev erklärte die GDL bereits im November für gescheitert. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Bei ihrem neuen Angebot griff die Bahn erstmals die geringere Arbeitszeit auf. Bahn-Personalvorstand Seiler lehnt es aber ab, den Mitarbeitern dafür denselben Lohn zu zahlen. Die Bahn schlägt stattdessen vor, bestehende Wahlmodelle bei der Arbeitszeit auszuweiten.

Bei dem DB-Konkurrent Netinera, zu dem unter anderem der Metronom gehört, ist eine verringerte Wochenarbeitszeit bereits beschlossene Sache: Mit der GDL einigte sich das Unternehmen auf eine schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche bereits zu Jahresbeginn 2025.

GDL fordert von Bahn 555 Euro mehr pro Monat

Ein Streik ist möglich geworden, nachdem sich 97 Prozent der teilnehmenden GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung für Arbeitsniederlegungen bei Deutscher Bahn und dem Eisenbahnunternehmen Transdev ausgesprochen hatten. Die Gewerkschaft fordert neben der Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hat bereits unter anderem elf Prozent mehr in Aussicht gestellt - bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Pro Bahn in Niedersachsen kritisiert Streik der GDL

Bereits Anfang Dezember war es zu einem 24-stündigen Warnstreik gekommen. Dabei wurde der Personen- und Güterverkehr zum großen Teil lahmgelegt. Im Fernverkehr brachte die Bahn gemäß eines Notfahrplans rund 20 Prozent der Verbindungen auf die Schiene. Der Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen und Bremen hatten den Warnstreik kritisiert. Der Vorsitzende, Malte Diehl, warf dem GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky vor, sich nicht einigen zu wollen. "Es ist ja nicht so, dass die Deutsche Bahn kein Angebot vorgelegt hätte, es gibt ja eine Verhandlungsgrundlage. Unserer Meinung nach geht es nur darum, sich im Konkurrenzkampf mit der anderen Gewerkschaft der EVG zu profilieren", sagte Diehl dem NDR Niedersachsen. Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitigem Personalmangel sei inakzeptabel. "Dann fallen ja noch mehr Züge aus", sagte Diehl.

